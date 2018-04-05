Участие Азербайджана в Движении неприсоединения усиливает политический диалог с мировым сообществом

Азербайджан? как страна-участница Движения неприсоединения вносит свой весвомый вклад в обеспечение стабильности, безопасности в регионе и в мире.

Такое мнение высказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Азербайджана Асим Моллазаде.

По его словам, несмотря на то, что Азербайджан является относительно новым членом Движения неприсоединения( с 20111 года), страна уже смогла заручиться поддержкой со стороны этой пресижной организации.

"С момента обретения своей независимости Азербайджан стал членом различных международных организаций, нацеленных на защиту и поддержку законов международного права, принципам территориальной целостности, суверенитета и независимости. Как один из примеров этого, является как раз таки членство страны в данной организации мирового значения. О важности этого факта заявил также и глава государства во время выступления на промежуточной министерской конференции глав МИД в рамках Движения неприсоединения, посвященной теме "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития в Баку", - сказал депутат Асим Моллазаде.

По словам депутата,для Азербайджана пребывание в Движении неприсоединения, целесообразно для упрочения политического диалога между странами - членами этой международной структуры.

"Проведение подобной конференции в Баку важно и необходимо так как эта еще одна возможность для продвижения вопросов,связанных с поддержкой мира и безопасности в регионе и в мире",- сказал парламентарий.

Движение неприсоединения официально было создано 25 государствами на Белградской конференции в сентябре 1961 года. В него входят 120 государств. Основной идеей организации является неучастие в военных блоках. Пятью основными принципами организации являются: взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета друг друга, неприменение агрессии друг против друга, невмешательство во внутренние дела друг друга, равенство и взаимная выгода, жизнь в мирных условиях. До приобретения статуса члена Движения неприсоединения Азербайджан обладал статусом наблюдателя в этой структуре.

В состав организации из стран СНГ также входят Беларусь, Туркменистан, Узбекистан. Созданию движения предшествовали Бандунгская конференция 1955 года и трехсторонние консультации Иосипа Броз Тито, Гамаля Абдель Насера и Джавахарлала Неру в 1956 года.

Матанат Насибова