Участие Азербайджана в Движении неприсоединения усиливает политический диалог с мировым сообществом

5 апреля 2018 17:28

Азербайджан? как страна-участница Движения неприсоединения вносит свой весвомый вклад в обеспечение стабильности, безопасности в регионе и в мире.

Такое мнение высказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Азербайджана Асим Моллазаде.

По его словам, несмотря на то, что Азербайджан является относительно новым членом Движения неприсоединения( с 20111 года), страна уже  смогла заручиться поддержкой со стороны этой пресижной организации.

Президент Ильхам Алиев: Движение неприсоединения играет важную роль в обеспечении стабильности, безопасности в мире

"С момента обретения  своей независимости  Азербайджан   стал членом различных международных организаций, нацеленных на защиту и поддержку  законов международного права, принципам территориальной целостности, суверенитета и независимости. Как один из примеров этого, является как раз таки членство страны в данной организации мирового значения. О важности  этого факта заявил также и глава государства  во время выступления на промежуточной министерской  конференции  глав МИД в рамках Движения неприсоединения, посвященной теме "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития в Баку", - сказал депутат Асим Моллазаде.

Президент Ильхам Алиев принял участие в промежуточной министерской конференции в рамках Движения неприсоединения - ФОТО

По словам депутата,для Азербайджана  пребывание в Движении неприсоединения,  целесообразно для упрочения политического диалога между странами - членами этой международной структуры.

"Проведение подобной конференции в Баку важно и необходимо так как  эта еще одна возможность для продвижения вопросов,связанных с  поддержкой  мира и безопасности в регионе  и в мире",- сказал парламентарий.

Движение неприсоединения официально было создано 25 государствами на Белградской конференции в сентябре 1961 года. В него входят 120 государств. Основной идеей организации является неучастие в военных блоках. Пятью основными принципами организации являются: взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета друг друга, неприменение агрессии друг против друга, невмешательство во внутренние дела друг друга, равенство и взаимная выгода, жизнь в мирных условиях. До приобретения статуса члена Движения неприсоединения Азербайджан обладал статусом наблюдателя в этой структуре.

В состав организации из стран СНГ также входят Беларусь, Туркменистан, Узбекистан. Созданию движения предшествовали Бандунгская конференция 1955 года и трехсторонние консультации Иосипа Броз Тито, Гамаля Абдель Насера и Джавахарлала Неру в 1956 года.

Матанат Насибова

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