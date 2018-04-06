Gallup International: армяне больше не хотят Сержа Саргсяна

Жители Армении предпочитают видеть кандидатом на пост будущего премьер-министра от Республиканской партии Армении действующего главу правительства Карена Карапетяна.

Об этом свидетельствуют данные опроса армянского представительства Gallup International, данные представил журналистам в четверг директор армянского представительства организации (ООО MPG) Арам Навасардян, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения.

Вопрос респондентам был сформулирован следующим образом: "Согласно новой Конституции Армении роль премьера имеет наибольшее значение. С учетом этого, кого Вы бы хотели видеть на посту главы правительства после 9 апреля 2018 года из возможных кандидатов Республиканской партии Армении?".

Карена Карапетяна видят на посту премьера 27,3% опрошенных, действующего президента Сержа Саргсяна - 24,8%, министра обороны Вигена Саркисяна - 8,6%.

Еще 10,9% назвали других кандидатов, а 17,2% респондентов заявили, что не хотят видеть на этом посту никого из РПА. Еще 11,3% "затруднились ответить".

При этом, деятельность президента одобряет 29,6% опрошенных, 60,3% респондентов ее не одобряет. Работу правительства считают удовлетворительной чуть меньше людей - 27,6%, еще 64,1% - относятся к ней негативно. Похожая картина (69,9% не одобряют) складывается и в вопросе работы Национального Собрания.