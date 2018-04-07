Раскол в рядах «актеров-однодневок»: труппа Ордухана против труппы Эмина Милли - ПОДРОБНОСТИ

Любой поклонник эстрадной музыки, проще говоря, "попсы", прекрасно знает, что время от времени минутную популярность среди слушателей обретают так называемые "однодневки". Это могут быть и группы, и отдельные исполнители.

Случайно взлетев на музыкальный Олимп, они пускаются на всяческие ухищрения, дабы удержать мимолетный успех. Ради чего они тиражируют о себе разнообразные байки, снимаются в откровенных фотосессиях, заявляют об уходе со сцены и возвращении на нее, рассказывают о расколе внутри группы и вещают о ее распаде или воссоединении. В подавляющем большинстве случаев, все эти действия не приводят к желаемому - интерес меломанов к этим дамам и господам исчезает так же стремительно, как появился.

Ровно такая же ситуация имеет место быть и на политической сцене. "Однодневок" на ней огромное число. И все они жаждут задержаться как можно дольше. И все они, к тому же, считают себя новаторами, классиками, корифеями, обреченными на неувядающую славу у все растущего числа поклонников. Но, то всего лишь их личные фантазии, к реальной жизни не имеющие ровным счетом никакого отношения.

При этом мы уже наблюдаем, сколь очевиден раскол между политическими "однодневками". Речь идет о тех из них, что называют себя политическими эмигрантами и диссидентами, в реальности имея к ним такое же отношение, как Ким Кардашьян к балету. Тем не менее, используя скандалы, ругань, провокации как способ привлечения к себе внимания, группа "однодневок" во главе с такими политическими эксгибиционистами, как Ордухан и Турал, сумела привлечь к себе внимание.

Да, это "слава" весьма сомнительного свойства. Репертуар этих исполнителей весьма пошлого содержания, да и надоедает быстро своей повторяемостью и скандальностью. Но ведь ни на что иное эти господа просто не способны. Никто не вправе удивляться тому, что исполнители матерных частушек не исполняют, к примеру, произведение Ремо Джадзотто "Ададжио Альбиони". Другое дело, что и существующий репертуар делает всех этих членов труппы имени Ордухана, мягко говоря, токсичными. Даже для тех, кто вроде бы должен быть по одну с ними сторону баррикад.

Обратите внимание на последние гастроли этой труппы. Путешествуя по различным городам Европы, она так и не прибавила существенно в составе группы сопровождения. Костяк труппы один и тот же. Это едва ли с десяток исполнителей того, что отдает откровенной пошлостью, которые слегка прибарахлились на спонсорских харчах, но не более того. А главное - в рядах выступающих в одном с ними "шоу" нет Эмина Милли и даже Хабиба Мунтазира.

О чем это говорит? Ответа может быть два. Первый заключается в том, что имеет место быть очередная борьба за бюджет, выделяемый спонсорами, в числе коих все чаще называют "Гуську" Абдуллаева, труппе Ордухана на исполнение их партий. Не хотят исполнители политических частушек матерного содержания делиться 30 сребрениками с труппой Милли, предпочитая тратить все на себя.

Версия вторая - имеет место раскол по вопросам тактики поведения, различие в политической культуре, как бы все это иронично не звучало по отношению к членам обеих трупп. Вполне допускаю, что даже такой циник, как Милли, пришел в ужас от "шариковщины", взятой на вооружение коллективным Ордуханом. И садиться в чистом поле для проведения совместных акций, или с иными целями, с такими персонами он счел для себя и членов своего кружка неуместным .

Так или иначе, действуют эти две труппы отдельно друг от друга. А это лишь доказывают, что все эти проекты носят сугубо коммерческий, а не политический характер. Ребятки рубят бабло, не отходя от кассы, как, собственно, поступают и эстрадные "однодневки", случайно проснувшиеся знаменитыми. Цель - выжать за один сезон максимум из успеха, сколь бы скандального свойства он не был.

И на данном этапе труппа имени Ордухана, который еще и Темирхан, радостно может голосить о том, что задвинула прямых конкурентов на второй план, хотя, повторюсь, может, это труппа Милли самоустранилась от контактов с политическими матерщинниками.

Что будет далее? Отчаянные попытки членов обеих трупп оставаться в повестке дня. Но именно эта обреченность на читаемый провал и делает их похожими. Потому, что не я, а великий Крылов в свое время совершенно правильно писал: " А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь".

Акпер Гасанов