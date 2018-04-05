Глава Генассамблеи ООН: ООН придает большое значение отношениям с Азербайджаном

Бакинская конференция министров иностранных дел стран-членов Движения неприсоединения организована на высшем уровне.

Об этом в четверг на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в рамках промежуточной министерской конференции в Баку сказал председатель Генеральной ассамблеи ООН Мирослав Лайчак, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вспомнив о визите в Азербайджан в 2010 году в качестве министра иностранных дел Словакии, Лайчак подчеркнул, что развитие Азербайджана во всех областях в течение этих лет заслуживает положительной оценки, и выразил удовлетворение тем, что снова побывал в Азербайджане.

Стороны провели всесторонний обмен мнениями по связям Азербайджана и ООН и обсудили перспективы дальнейшего углубления отношений.

Мамедъяров подчеркнул, что участие Азербайджана в выборных органах ООН внесло свой вклад в реализацию целей и принципов ООН. В этом контексте остановился на избрании Азербайджана непостоянным членом Совета безопасности ООН, а также деятельности страны в период председательства в Совете безопасности.

Лайчак подчеркнул, что организация придает большое значение отношениям с Азербайджаном как активным членом ООН, и высоко оценил усилия Азербайджана по углублению этих отношений, принятие Азербайджаном масштабных глобальных мероприятий, организованных по инициативе ООН.

Стороны также обменялись мнениями о нынешнем состоянии переговорного процесса по армяно-азербайджанскому конфликту, а также о других вопросах повестки дня.

Мамедъяров отметил, что несмотря на требование принятых в связи с этим конфликтом резолюций Совета безопасности ООН о выводе оккупационных сил со всех оккупированных азербайджанских территорий, Армения не выполняет эти требования и продолжает оккупацию азербайджанских территорий, используя силу.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, стоящим на повестке дня Генеральной ассамблеи ООН, по успешному осуществлению Азербайджаном целей устойчивого развития и другим вопросам.

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