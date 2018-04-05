Хронический провокатор Жириновский нападает на заявку Экспо-2025 в Баку

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский нашел для членов инспекционной комиссии Международного бюро выставок новую причину, по которой выставку Экспо-2025 нужно провести в Екатеринбурге. Как рассказал депутат Госдумы Дмитрий Ионин, новую аргументацию Жириновский придумал на встрече со спикером российского парламента Вячеславом Володиным и представителями политических партий РФ, предложив заострить внимание на вопросах безопасности выставки, передает Dаy.Az со ссылкой на "Знак.ру".

"Вот будет Экспо-2020 в Дубае. Но там ведь все боевики с Ближнего Востока отдыхают. Претендует на Экспо японская Осака. Так ведь там сейсмически опасная зона, может землетрясение произойти. Баку? Там рядом Карабах, и вообще сложные территории Ближнего Востока. А вот Свердловская область - самое безопасное место в мире!" - процитировал депутат Дмитрий Ионин Жириновского на своей странице в Facebook.

Отметим, что инспекторы МБВ прибыли в Россию 2 апреля, чтобы оценить готовность Екатеринбурга к ЭКСПО-2025. 3 и 4 апреля делегаты проводили исследования в Екатеринбурге и сегодня продолжают работу в Москве.

Окончательное решение о стране, которая примет Экспо-2025, будет принято на генассамблее МБВ в ноябре этого года.