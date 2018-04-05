Предметные переговоры Баку и Еревана - единственный способ решения карабахской проблемы - МНЕНИЕ

Предметные переговоры Баку и Еревана - единственный способ решения карабахской проблемы

Мировое сообщество не должно оставаться равнодушным к агрессивной политике Армении в отношении мирных граждан Азербайджана.

Об этом сказал Day.Az прибалтийский эксперт Юри Тедер, комментируя постоянные обстрелы армянской стороны мирных граждан азербайджанских сел.

По его словам, оккупация чужих территорий одного государства другим не должна оставаться вне внимания - в первую очередь ведущих государств.

"Нагорно-карабахский конфликт является одним из сложных и застарелых конфликтов региона, и разумеется, представляет угрозу для безопасности региона. О необходимости безотлагательного урегулирования этой проблемы, как известно, заявляет азербайджанская сторона, и это объективный подход. Армения захватила часть территорий чужого государства и удерживает их под своим контролем, и это полностью противоречит законам международного права.Захваченные земли необходимо возращать, причем мирным путем, полагаю, этот способ также в интересах соседних государств региона. Пока Азербайджан предоставляет Армении такую возможность, в Ереване должны воспользоваться этим, и сесть за стол переговоров. Учитывая сложное экономическое положение, и слабый политический базис в этой стране - это наиболее оптимальный выход для Армении. Если сравнить эти две страны, то очевидно, что у них кардинально разные возможности. Азербайджан - государство с развивающейся экономикой и большими возможностями. Баку укрепляет свой военный потенциал и поднимает экономику, именно эти важные нюансы нужно сознавать в Ереване.

Соответственно, предметный диалог с Баку для Армении - наилучший вариант, чтобы выйти из экономической и политической блокады, в которую она себя серьезно вогнала", - сказал наш собеседник.

По мнению политолога, переговоры - единственный и правильный способ урегулирования затянувшейся карабахской проблемы.

"Урегулирование конфликта должно быть основано на общепризнанных принципах и нормах международного права, в частности на основе суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН и трех принципов Лиссабонского саммита ОБСЕ", - сказал наш собседник.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Матанат Насибова