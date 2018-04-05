Радикальная оппозиция - в "штанишках" начала 90-х

Сегодня так называемым "лидерам" азербайджанской радикальной оппозиции совсем нелегко. Им трудно что-то противопоставить политике властей и доказывать людям, что белое - это черное. Как бы этого не хотелось некоторым, в стране нет реальных предпосылок для недовольства. "Радикалам" реально нечего предложить народу. Помимо демагогических лозунгов, у них нет никакого представления о том, как решить ту или иную проблему, что предложить лучшего взамен тех или иных шагов властей. Копилка радикальной "оппозиционной мысли" пуста.

Это ясно показали акции радикальной оппозиции, проведенные в этом году и обернувшиеся позором, продемонстрировав полную их несостоятельность. Эти митинги были неинтересны не только простым гражданам, но и большинству рядовых членов оппозиционных партий. Да и сами подобные оппозиционные собрания "друзей по несчастью" больше напоминали дежа-вю.

Сборища, претендующие на статус политических партий, настолько не интересны и слабы, лишены харизмы и влияния, что притеснять таких, как говорится, "лузеров" побрезговали бы и в самой захудалой автократии "третьего мира".

Такие "популярные" в Азербайджане лица, как Али Керимли, Джамиль Гасанли, Ариф Гаджилы пытаются привлечь к себе некоторое внимание общества лишь своими сумасбродными речами, при всей своей выспренности и своем пафосе, нередко подтверждающими клинический диагноз - когнитивный диссонанс. Ведь ясно даже непрофессионалу, что жизнь в постоянном состоянии стресса рано или поздно приводит к необратимым изменениям психики. При этом ведь речь не идет об угнетающем давлении верхов, политических репрессиях или полицейском произволе. Просто постоянная обязанность ругать свою страну, неспособность к самореализации и неминуемое осознание своего вероломства в обмен на иностранные "сребреники" - те самые безжалостные убийцы разума, порожденные, впрочем, их собственной уродливой моралью. Даже такие, с позволения сказать, политики, несмотря на патологический цинизм, невероятную ограниченность и убогий "местечковый" кругозор, подспудно понимают, что обществу, включая их родных и близких, бесспорно, очевидна вся несостоятельность их смехотворных амбиций и крайняя порочность деструктивной работы против собственной страны и народа. И, что не менее очевидно, - финансирования их зарубежными хозяевами.

Гораздо важнее то, что им досталась почва, абсолютно непригодная для культивируемых в антиазербайджанских центрах высокотехнологичных псевдонародных революций. После многих лет знакомства с так называемой оппозицией, социум твердо уяснил, что ничего полезного ожидать от них не приходится. Широкая доступность информации сделала то, что не смогла изощренная антиазербайджанская пропаганда.

Азербайджан, выбрав правильный путь, остается стабильным, перспективным и самодостаточным.

И вообще, азербайджанская радикальная оппозиция устарела, ей следует встать на полную профилактику. А то ее внешний вид и движущие механизмы все еще находятся на уровне начала 90-х. Легкая популярность у народа, демагогия и бойкоты остались там, а сегодня наступают времена, когда свою состоятельность нужно доказывать.

Эльман Мирзоев