Daily Times: В Азербайджане демократическая и благоприятная предвыборная атмосфера

В Азербайджане сложилась довольно демократическая и благоприятная предвыборная атмосфера. Об этом сказал председатель азербайджанского Общественного объединения "Молодые реформаторы" Фарид Шахбазлы в своей статье, опубликованной в издании The Daily Times, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель общества отмечает, что в стране существует сильная политическая воля для проведения свободных и прозрачных выборов в соответствии с международными стандартами.

"Все кандидаты в президенты имеют одинаковые условия, как во время процесса регистрации, так и в период проведения предвыборной кампании. Местные и международные наблюдатели проявили большой интерес к выборам. По их мнению, в стране наблюдается прозрачная избирательная среда. Самое главное, граждане Азербайджана проявляют большой интерес к избирательному процессу, и я уверен, что в день выборов каждый гражданин будет голосовать за кандидата, которого он активно поддерживает", - пишет Шахбазлы.

Председатель общества отметил, что Азербайджан является ведущим государством на Южном Кавказе и в значительной степени способствует обеспечению стабильности и безопасности в регионе.

"Роль нашей страны в обеспечении энергетической безопасности Европы - неоспоримый факт. Несомненно, для Азербайджана очень важно сохранить свою позицию в качестве острова стабильности в напряженной геополитической атмосфере в мире, на фоне конфликтов и войн. В этом смысле я считаю, что выборы в Азербайджане имеют особое значение не только для региона Южного Кавказа, но и для всего мира в целом", - говорится в статье.

Председатель общества отметил, что благодаря международным проектам, реализуемым в стране, Азербайджан стал ведущим государством в регионе.

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