Чавушоглу: Турция всегда будет рядом с Азербайджаном

Турция всегда, когда это необходимо, будет рядом с Азербайджаном.

Об этом в четверг сказал журналистам в Баку министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, Азербайджан широко доносит до международной общественности правду о нагорно-карабахской проблеме.

"Мы во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом также везде распространяем эту правду", - отметил глава МИД Турции.

Чавушоглу сказал, что хотя есть документы о решении нагорно-карабахской проблемы, ничего не делается для их выполнения.

"Армения все еще продолжает оккупацию 20 процентов азербайджанских земель. Этот конфликт должен быть решен в скором времени мирным путем", - добавил глава МИД.

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