Бразильская коммуникационная компания намерена подписать с АЗЕРТАДЖ соглашение о сотрудничестве - ФОТО

Бразильская коммуникационная компания (EBC) намерена подписать с АЗЕРТАДЖ соглашение о сотрудничестве. Этот вопрос обсуждался на встрече посла Азербайджана в Бразилии Эльхана Полухова с генеральным директором EBC Кристианом Самарко, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

На встрече, в которой принял участие также исполнительный директор Агентства Альберто Куран, было отмечено, что соглашение о сотрудничестве охватывает обмен информацией, фото и видео материалами.

Эльхан Полухов отметил, что с надеждой смотрит на перспективы соглашения. Он подчеркнул, что это соглашение внесет вклад в развитие сотрудничества между двумя странами, наряду с доведением до бразильского общества обширной информации об Азербайджане, также создаст возможность для получения в Азербайджане подробной информации о Бразилии с первоисточника.

Азербайджанский дипломат сказал, что текущий год насыщен интересными событиями для обеих сторон. К ним относятся 100-летие независимости Азербайджанской Республики, 25-летие установления дипломатических связей между двумя странами и др.

В информации о встрече, опубликованной на интернет-странице EBC, представлена информация о географической позиции, экономике Азербайджана, а также толерантной среде в нашей стране.