В Москве по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой прошла донорская акция сдачи крови для детей - ФОТО

5 апреля по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) им. Дмитрия Рогачева прошла донорская акция сдачи крови для детей "У крови нет нации".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В акции приняли участие более 40 азербайджанских студентов.

"Сегодня по инициативе Лейлы Алиевой в НМИЦ ДГОИ прошла благотворительная акция, организованная Азербайджанским молодежным объединением России (АМОР). В ней приняли участие азербайджанские студенты и молодежь, учащаяся и проживающая в Москве. Конечно, мы все хотим, чтобы маленькие дети никогда не болели онкологическими заболеваниями. Однако, в России от этого страдают более 6 тысяч детей. И мы надеемся, что, проводя подобные акции, мы хоть как-нибудь поможем им преодолеть болезнь", - сказал член правления АМОР Эмин Гаджиев.

Он подчеркнул, что за сдачу крови донорам выплачивается компенсация, которая будет перечислена на счет больницы.

"Я очень рад, что принимаю участие в данной акции в качестве донора и призываю всех присоединиться к нам. Каждая капля крови, которую мы сегодня отдали - это вклад в будущее поколение", - сказал один из доноров акции, курсант Военного университета Министерства Обороны Российской Федерации, Халиг Гусейнов.

Отметим, что донорская акция "У крови нет нации" проводится уже более 10-ти лет. Она проходит не только в Москве, но и в других регионах Российской Федерации. Ежегодно в ней принимают участие тысячи юношей и девушек, а собранные средства направляются на лечение больных детей.