Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в приеме в честь министров иностранных дел Движения неприсоединения - ФОТО

5 апреля в Центре Гейдара Алиева был устроен прием в честь министров иностранных дел Движения неприсоединения.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняла участие Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Азербайджана выступила на церемонии.

Затем был продемонстрирован видеоролик о выдвижении Азербайджана на проведение Всемирной выставки "Ехро 2025". Церемония продолжилась концертной программой.

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