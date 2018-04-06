Состоялось заседание Комитета министров по Палестине Движения неприсоединения - ФОТО

Для нас большая честь проводить заседание Комитета министров по Палестине Движения неприсоединения в Баку в качестве члена тройки Движения неприсоединения. Хотел бы еще раз заявить нашу полную солидарность с палестинским народом и решительную поддержку справедливому и устойчивому решению палестинского вопроса. Азербайджан поддерживает решение палестинского конфликта по принципу двух государств со столицей Государства Палестина в Восточном Иерусалиме.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на заседании Комитета министров Движения неприсоединения по Палестине.

"К сожалению, насилие и конфликты все еще препятствуют развитию и прогрессу в мире. События, происходящие в секторе Газа стали причиной нашей глубокой обеспокоенности. Как страна, страдающая от нерешенных конфликтов с соседней Арменией, этнической чистки и незаконного заселения на наших оккупированных землях, мы полностью понимаем Палестину", - отметил министр.

Эльмар Мамедъяров сказал, что исторически Палестина и Азербайджан сотрудничали на всех международных форумах и организациях и поддерживали друг друга. Этот дух солидарности проявлял себя на разных этапах. В 2013 году Азербайджан провел две такие успешные конференции, как "Донорская конференция для финансирования стратегического плана по развитию города Аль-Гудс Аль-Шариф" и "Создание исламской финансовой сети безопасности для поддержки Государства Палестина" и выделил значительное пожертвование для развития и сохранения инфраструктуры священного города. В 2017 году Азербайджан при поддержке Организации исламского сотрудничества и под патронатом Комиссии ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа организовал Международную конференцию по иерусалимскому вопросу. В конце 2018 года правительство Азербайджана планирует провести в Баку годовое собрание аккредитованных в Азии послов Государства Палестина.

Выступившие на заседании министры иностранных дел Палестины, Ирана, Турции, Венесуэлы Риад Малки, Мохаммад Джавад Зариф, Мевлют Чавушоглу, Хорхе Арреаса Монсеррат подчеркнули важность решения проблемы на основе принципа двух государств. Было отмечено, что решение проблемы продолжает оставаться ключевым вопросом повестки дня Движения неприсоединения. Достижение устойчивого мира - в ряду приоритетов организации. Резолюции Совета Безопасности ООН должны быть выполнены.