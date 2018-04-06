Президент Азербайджана и его супруга ознакомились с международными выставками "AITF-2018" и "HOREX Caucasus-2018"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в пятницу ознакомились в Baku EXPO Centre с XVII Азербайджанской международной выставкой туризма и путешествий "AITF-2018" и XII Кавказской международной выставкой гостиниц, ресторанов, оборудования и принадлежностей для супермаркетов "HOREX Caucasus-2018".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр культуры и туризма Абульфас Гараев проинформировал Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву о выставках.

Глава государства и Первая леди ознакомились с павильонами выставок.

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