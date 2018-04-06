В Армении сажают за кражу печенья, но отпускают убийц - ПОДРОБНОСТИ

В Армении что-то неладно с системой правосудия, и неладно очень серьезно. В этой стране могут посадить на немалый срок пенсионера за кражу печенья из супермаркета, но почему-то благосклонно относятся к лицам, разгуливающим по улицам с холодным и даже не холодным оружием и применяющим его "по назначению".

Вопиющий случай произошел в день армянской пасхи - 1 апреля в Ереване. Мы уже сообщали со ссылкой на армянские СМИ о том, что 35-летний мужчина ударил ножом 15-летнего подростка за некое непристойное предложение со стороны последнего. А сегодня стали известны подробности той истории, которые не могут не взволновать жителей армянской столицы. Отпускать ли детей из дома в той ситуации, что царит в Ереване? Об этом, думается, задумался в эти дни каждый армянский родитель.

Как пишет Epress.am, 1 апреля около 19:40 15-летний Ван Баграмян, выходя вместе с одноклассниками из сада Комайги, расположенного напротив гостиницы "Конгресс", получил ножевое ранение и был доставлен в медицинский центр "Сурб Аствацамайр" с диагнозом "колотая рана в грудной и поясничной области". Мужчину, ударившего его ножом, сотрудники полиции обнаружили в тот же день, доставили его в полицейский участок, однако через несколько часов 35-летний Аргам А. был отпущен.

Все произошло слишком неожиданно. С Ваном на момент происшествия были его 13-летняя сестра и 7 одноклассников.

В беседе с изданием юноша рассказал, что в тот день, 1-го апреля, они с одноклассниками отправились праздновать Пасху, к 19:00 собирались идти домой, пытались перейти улицу, когда Аргам А. подошел к нему и дважды ударил ножом. "Ударил в области легкого и брюшной полости. Через пару минут я осознал, что происходит, шла кровь, я обернулся, увидел, что у него нож, побежал через дорогу, поскользнулся, упал, потом увидел, что он шел за мной, чтобы нанести следующий удар, я добежал до сада напротив, где ждал врачей и полицейских", - рассказал Ван.

По его словам, друзья сначала решили, что это первоапрельская шутка, но когда увидели убегающего Вана, поняли, что ситуация серьезная, позвонили в полицию и скорую помощь, а один из них побежал за мужчиной, ударившим Вана ножом, но не смог догнать. Уже в больнице Вану удалось установить личность мужчины. Им оказался Аргам А. из села Ошакан Арагацотнской области. "В полиции выяснилось, что он гомосексуалист, верующий-сектант, и это подтвердилось при изучении его страницы в фейсбуке", - сказал раненый юноша.

Семье пострадавшего удалось узнать, что Аргам А. жил во Франции, откуда его депортировали в Армению. Отца 15-летнего юноши, Микаела Баграмяна, возмутило, что человек, ранивший его сына, на свободе. "МЫ их лично никогда не знали, просто поинтересовались, что он из Ошакана, его депортировали из Франции. Нигде не прописан. По предварительным данным, депортировали за убийство человека, но это сведения, которые следует проверить", - сказал отец.

После происшествия в прессе появилась информация о том, что 35-летний Аргам А. ударил юношу ножом за непристойные заявления. Как мы уже писали, согласно показаниям Аргама А., он заподозрил 15-летнего ребенка в гомосексуализме. Эти публикации возмутили отца пострадавшего. "Причина моего гнева в том, что прошла дезинформация, во-первых, ребенок был не один, они гуляли в саду, я позволил им на какое-то время. К 7 часам они позвонили, рассказали, что случилось. Друзья оказали первую помощь, никто не понял, почему это произошло", - сказал Микаел Баграмян.

В день происшествия 15-летний Ван был в костюме в военном стиле, по его словам, он любит так одеваться. "Если учесть обстоятельство, что ребенок был в военной форме, то он поднял нож на армянского солдата", - сказал отец и добавил: "Я очень плохо отношусь к тому, что ранивший находится на свободе, что это за бесчинства, если кто-то украл печенье, его берут и сажают, мне известны конкретные факты, что человека необоснованно осуждают на 2,5 года, потом говорят - прошу прощения. А в данном случае, когда был пойман через 20 минут после происшествия, его отпускают", - сказал Баграмян.

Выяснилось, что в полицию в тот день трижды звонили в связи с Аргамом А. "Я спросил у сотрудников полиции: ладно, а как вы его поймали? Сотрудник полиции сказал, что вчера был получен другой звонок, что есть такой человек, разгуливает по улице с ножом. По словам следователя, он дал показания, признался, что это он ранил, потом нашли орудие, которым он ударил: обе раны - глубиной 4 см и довольно широкие. Он целенаправленно собирался ударить кого-то".

Отец пострадавшего также сказал, что, ранив его сына, Аргам А. побежал и за другими детьми. Показания по происшествию дали и дети, ставшие очевидцами. "Дети подавлены тем, что он на свободе... Я жду, какие шаги предпримут правоохранительные органы", - сказал он, добавив, что следователи ему уже передали, что видеокамеры напротив гостиницы не работают, потому что идет строительство, в то время как, по словам Микаела Баграмяна, камеры установлены вокруг всей гостиницы.

Мать 15-летнего юноши, Асмик Баграмян, сказала, что когда в больнице она спросила у сотрудника полиции о причине ранения ее сына, полицейский ответил, что военная форма была провоцирующей. "Он ударил военного, судя по всему, у него были какие-то проблемы с военными, и он хотел убить молодого солдата", - сказала она.

Из управления по связям с общественностью и информации полиции РА ответили, что по факту происшествия в полиции ведется следствие. Это означает, что до окончания следствия Аргам А. останется на свободе, и еще вопрос, окажется ли за решеткой после возбуждения уголовного дела преступник, нанесший 15-летнему юноше два ножевых ранения, замечает Epress.am.

Султан Керим