В Азербайджане завершается еще одна предвыборная процедура
В субботу завершается срок передачи избирательных протоколов из окружных избирательных комиссий в участковые избирательные комиссии в рамках подготовки к президентским выборам, назначенным в Азербайджане на 11 апреля.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно Календарному плану по основным действиям и мероприятиям по подготовке и проведению президентских выборов, протоколы голосования должны быть переданы минимум за четыре дня до непосредственно самого дня голосования, то есть до 7 апреля.
Процесс передачи избирательных бюллетеней из окружных избирательных комиссий в участковые избирательные комиссии завершается 8 апреля.
Отметим, что 11 апреля в Азербайджане пройдут президентские выборы. По республике функционируют 125 избирательных округов и 5426 постоянных и 215 временных избирательных участков.
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