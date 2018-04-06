Улучшение российско-турецких отношений - в интересах Азербайджана - ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

Визит Владимира Путина в Турцию - это первый зарубежный визит после его нового избрания на пост президента, и в этом отношении он особенно примечательный.

Такое мнение высказал Day.Az известный российский политолог, доцент Института мировых цивилизаций Виталий Журавлев.

По его словам, как правило, первый зарубежный визит главы государства свидетельствует о стратегическом приоритете во внешней политике в отношении страны и региона, в который он совершается.

"И, на мой взгляд, визит в Турцию говорит о готовности России активно действовать в южном направлении, взаимодействовать с Турцией и Ираном во всех отношениях. Речь идет не только о ситуации в Сирии, где все три государства активно вовлечены в военный и политический процесс, но и развитии сотрудничества в энергетике, транспорте, туризме, торговле, военно-технической области и т.д. В идеале, 21 век может стать эпохой активного развития стран региона, поскольку для этого есть и ресурсные, и транспортные, и геополитические предпосылки. Полагаю, данный визит готовился длительное время и в непростых условиях. Не секрет, что существуют определенные проблемы в отношениях между государствами, унаследованные из непростой истории, из необходимости нахождения баланса интересов сторон в экономике, или в Сирии. Речь идет о негативных стереотипах, которые к тому же искусственно культивируются и транслируются внешними силами, заинтересованными в конфронтации между Россией, Турцией и Ираном по известному принципу "Разделяй и властвуй!".

Кроме того, политическому руководству России, Турции и Ирана приходится налаживать межцивилизационные коммуникации, что всегда непросто, поскольку нужно понимать логику другой стороны, учитывать ее интересы и аргументы. Необходимо также преодолевать противодействие со стороны внутренних радикальных, националистических и фундаменталистских сил, которые настроены на конфронтацию и не способны воспринимать рациональные аргументы. Так что визит Владимира Путина в Анкару и его переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, помимо результатов в форме достигнутых договоренностей в области экономики и политики, включает своим итогом подготовку стратегии долговременного сотрудничества России, Турции и Ирана, что имеет большое позитивное значение", - заявил Виталий Журавлев.

По мнению российского эксперта, потепление отношений Анкары и Москвы позитивно отразится и на Баку, поскольку Азербайджан самым тесным образом связан с Россией, Ираном и Турцией.

"Налаживание контактов и укрепление сотрудничества между этими региональными державами выгодно и для Азербайджана. Это может касаться как конкретных проектов, например, в области транспорта, инвестиций, торговли, образования, спорта и т.д., так и создания региональной системы стабильности и безопасности. Азербайджан начнет более активно встраиваться в процесс евразийской интеграции, если будут видны шаги и результаты в этом направлении со стороны Турции и Ирана. Для Баку это тем более важно, что надо решать тлеющий конфликт вокруг Нагорного Карабаха.

Южный Кавказ должен стать зоной мира и сотрудничества, в этом, если убрать болезненные эмоции, заинтересованы все региональные и соседние с ними государства - Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Грузия. Война в 21 веке из-за межнациональных проблем и территориальных споров - слишком нелепое и дорогое удовольствие, это тест на уровень политической культуры, который необходимо всем пройти и который, к сожалению, так тяжело дается", - подчеркнул российский аналитик.

Далее политолог привлек внимание к тому, что формат Россия, Турция, Иран, Азербайджан выходит на очень важный в транспортном и ресурсном отношениях черноморско-каспийский бассейн.

"Здесь коридоры и "Восток-Запад", и "Север-Юг" и это все может быть очень перспективно для развития, если встать на путь сотрудничества. Так что для Баку интеграционные процессы в регионе объективно могут быть очень выгодны. Азербайджан также сам может инициировать международные форматы политических и экономических проектов, предоставляя возможность для встреч на своей территории, поскольку внеблоковая политика Баку дает возможность контактировать с самыми разными политическими силами", - пояснил российский политолог, отметив, что сближение российско-турецких позиций положительно отразится на перспективах геополитического и геоэкономического треугольника Баку-Москва-Анкара.

Матанат Насибова