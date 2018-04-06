Александр Лукашенко: Убежден, что азербайджанский народ сделает правильный выбор

Убежден, что азербайджанский народ сделает, как и российский народ, правильный выбор в пользу укрепления и процветания своего государства.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на "Беларусь сегодня", заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с руководителями делегаций, участвующих в заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске.

"Мы верим в дальнейшее развитие отношений с Азербайджаном - как в двустороннем, так и в многостороннем формате", - добавил глава белорусского государства.

Затронул Александр Лукашенко и вопрос роли миссий наблюдателей от СНГ:

"Беларусь всегда выступала за объективность в оценке выборных процессов и указывала на высокую политизацию работы европейских коллег. Наблюдение за выборами по линии Содружества позволяет формировать альтернативное мнение, бороться с монополией западных экспертов, зачастую выносящих свои суждения еще до голосования. Поэтому мы видим положительную роль миссий наблюдателей от СНГ и поддерживаем их активную деятельность. Это одно из важнейших и неоспоримых направлений деятельности СНГ, полезной для всех", - сказал Лукашенко.