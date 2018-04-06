КНДР желает изучить опыт Азербайджана в нефтяной сфере

Корейская народно-демократическая республика (КНДР) заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном, в частности, в изучении богатого опыта страны в нефтяной сфере. Об этом сказал министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо во время встречи с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, проведенной в рамках промежуточной конференции министров Движения неприсоединения, проходящей в Баку. Об этом говорится в сообщении МИД, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава МИД КНДР также подчеркнул возможность визита архитекторов из КНДР для изучения архитектуры города Баку.

Ли Ён Хо отметил, что его визит является историческим, подчеркнул, что обмен визитами желателен с точки зрения расширения двусторонних отношений.

Глава МИД КНДР выразил признательность азербайджанскому правительству за организацию конференции на высоком уровне.

По словам Эльмара Мамедъярова, начало председательствования Азербайджана в Движении неприсоединения с 2019 года свидетельствует о доверии, которое страны-члены Движения оказывают Азербайджану.

На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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