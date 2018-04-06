Президент Ильхам Алиев: Азербайджан - открытая миру страна, где существуют все демократические институты

Азербайджан - страна, открытая миру. В нашей стране существуют все демократические институты.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману для ТАСС и "Российской газеты".

"Полностью обеспечивается свобода прессы. Азербайджан - страна со свободным интернетом, и количество его пользователей растет, уже приближается где-то к 80%. Также обеспечивается полностью свобода собраний, свобода политической деятельности. Мы, как члены Совета Европы с уже немалым стажем, взяли на себя обязательства в том числе и по дальнейшей демократизации нашего общества. И думаю, уверенно и успешно с этим справляемся. Хотя, конечно же, есть еще и вопросы, которые требуют дополнительных усилий, и мы в этом направлении работаем", - отметил глава государства.

Конечно, мы и дальше будем продолжать деятельность по демократизации Азербайджана, мы - открытая страна, добавил Президент Ильхам Алиев.

"Мы сознательно встали на этот путь. И будем продолжать развивать и политические реформы, и экономические", - подчеркнул глава государства.