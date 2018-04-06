Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан с экономической точки зрения - страна, полностью себя обеспечивающая и не имеющая никаких экономических сложностей

Сегодня Азербайджан с экономической точки зрения - страна, полностью себя обеспечивающая и не имеющая никаких экономических сложностей.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману для ТАСС и "Российской газеты".

По словам главы государства, было осуществлено очень много программ, связанных с социально-экономическим развитием нашей страны.

"Все, что мы наметили, было выполнено. Наши достижения также оцениваются и международными структурами. По последней оценке Всемирного давосского экономического форума, по глобальной конкурентоспособности Азербайджан занимает 35-е место. А по индексу инклюзивного развития того же Давосского форума среди развивающихся стран мы занимаем 3-е место. И впереди нас только 30 развитых стран и две развивающиеся. То есть эта оценка Всемирного давосского форума, думаю, лучше всего демонстрирует, что нам удалось достичь", - отметил Президент Ильхпам Алиев.

По его словам, удалось добиться в большой степени диверсификации экономики.

"Были созданы сотни тысяч рабочих мест. Безработица в Азербайджане где-то на уровне 5%. Также удалось сократить значительно бедность, которая сегодня на уровне 5,4%. Все это - результат той социально-экономической политики, которую мы осуществляли за последние годы и которая дала значительные результаты", - добавил Президент Ильхам Алиев.

Одним из главных направлений нашей деятельности было обеспечение полной экономической независимости, что является основой независимости политической, сказал глава государства.

"Если страна экономически зависима, она может испытывать - и зачастую испытывает - большие сложности с осуществлением своей независимой политики.

Сегодня Азербайджан с экономической точки зрения - страна, полностью себя обеспечивающая и не имеющая никаких экономических сложностей. Могу привести несколько цифр. За последние 15 лет экономика в Азербайджане выросла в 3,2 раза, что, я думаю, является мировым рекордом. Также, несмотря на огромные инвестиционные проекты, у нас была проведена работа по стабилизации внешнего долга, который сегодня равен примерно 20% от ВВП. И мной даны указания в предстоящие годы его значительно еще и сократить", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, валютные резервы Азербайджана составляют такой же объем, как и валовый внутренний продукт. "Иными словами, при желании мы можем расплатиться со всеми долгами в течение нескольких дней или месяцев. Финансовое положение Азербайджана достаточно устойчиво, и инвестиционные проекты, которые мы осуществляем, естественно, будут приносить дополнительную прибыль. Также должен отметить, что за последние 15 лет в экономику Азербайджана было вложено более 230 млрд долларов", - подчеркнул глава государства.

По его словам, половина из них - внешних, половина - внутренних, что также говорит об активной инвестиционной политике как государства, так и азербайджанского частного сектора.

"Из значимых достижений последних лет я бы отметил наши успехи в энергетическом секторе. Мы стали страной-экспортером электроэнергии, были импортером. Экспортером газа, хотя в недавнем прошлом мы импортировали газ. Мы осуществили крупные нефтегазовые проекты, которые позволяют нам аккумулировать большие финансовые ресурсы. Очень активно инвестировали в транспортную инфраструктуру как внутри страны, так и в региональную. Тем самым заложили основу для устойчивого развития на будущее", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Из того, что еще предстоит сделать, я бы отметил, конечно же, продолжение политики по диверсификации нашей экономики, добавил глава государства.



"Снижение определенной зависимости от нефтегазового фактора. И увеличение ненефтяного экспорта. Мы сейчас над этим как раз активно работаем, результаты последних двух-трех лет очень впечатляющие. Мы нарастили ненефтяной экспорт на 20-30%, и в будущем, конечно же, эта тема будет одной из самых приоритетных", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Должен отметить, что в отличие от некоторых стран мы должны постоянно работать над созданием новых рабочих мест, отметил он.

"За последние 15 лет было создано 1,4 млн рабочих мест, но за эти же годы население Азербайджана выросло на 1,5 млн человек. Поэтому наша экономика постоянно должна опережать демографию. Эта задача мной была поставлена перед правительством, и мы работаем в этом направлении. Создание новых производств, социальной инфраструктуры, рассчитанной уже на большее население, будет главным приоритетом на предстоящие годы", - сказал Президент Ильхам Алиев.