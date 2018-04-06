Президент Ильхам Алиев: Сегодня все народы, представители всех конфессий, проживающие в Азербайджане, чувствуют себя достойными гражданами нашей страны

Сегодня все народы, представители всех конфессий, проживающие в Азербайджане, чувствуют себя комфортно, чувствуют себя достойными гражданами нашей страны.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману для ТАСС и "Российской газеты".

"Исторически так сложилось, что Азербайджан всегда был страной, которая отличалась высоким уровнем межкультурного, межрелигиозного диалога. В прежние времена не было таких терминов, как мультикультурализм, но он всегда был нашей нормой жизни", - сказал глава государства.

По его словам, за годы независимости удалось не только сохранить эти позитивные тенденции, но и укрепить их. "Сегодня все народы, представители всех конфессий, проживающие в нашей стране, чувствуют себя комфортно, чувствуют себя достойными гражданами нашей страны. И таковыми являются", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Я неоднократно говорил, что наше богатство в нашем многообразии, подчеркнул глава государства. "Этническое и религиозное многообразие Азербайджана - это наше большое достояние, которым мы очень дорожим. И делаем все для того, чтобы эти позитивные тенденции укреплялись. Внутри Азербайджана не существует никаких потенциальных проблем в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений. Мы осуществляем государственную политику в этом направлении. Также очень важно, что общество полностью поддерживает эту политику", - добавил Президент Ильхам Алиев.

Мы активно работаем для того, чтобы эти позитивные тенденции распространялись и в регионе, и в мире, сказал глава государства. "Потому что мы живем не в вакууме. Естественно, процессы, которые происходят в любой точке мира, связанные с напряжением и сложностями в межнациональных отношениях, - они представляют потенциальную угрозу. Поэтому по нашей инициативе было проведено очень много международных мероприятий: и Бакинский гуманитарный форум, Международный форум межкультурного диалога, глобальный форум ООН Альянс цивилизаций", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в этом году мы отмечаем 10-летие "Бакинского процесса", который инициировал Азербайджан. "Его смысл заключается в координации усилий между странами-членами Организации исламского сотрудничества и странами-членами Совета Европы именно в плане межкультурного, межрелигиозного, цивилизованного диалога. Мы делаем это не только для того, чтобы продемонстрировать свои достижения в этом направлении, но и для того, чтобы эти позитивные тенденции укреплялись.

Как у нас получилось добиться такого высокого уровня межнационального, межрелигиозного согласия? Это связано с тем, что мы не только говорим об этом, но и мы думаем так. И действуем в этом направлении. Если такой подход возобладает в мире, то тогда проблем на этой почве не будет", - подчеркнул глава государства.