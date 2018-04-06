Президент Ильхам Алиев: Внутри Азербайджана потенциальных рисков, связанных с радикализацией общества, не существует

Внутри Азербайджана потенциальных рисков, связанных с радикализацией общества, не существует.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману для ТАСС и "Российской газеты".

Мы давно поняли, что бороться с экспортом радикализма только административными или какими-то другими мерами недостаточно. Мы должны были - и этого добились - сужать жизненное пространство для опасных идей. Это я так и сформулировал: мы должны сужать площадку своими активными действиями", - сказал глава государства.

По его словам, в первую очередь, главным гарантом поступательного, успешного развития Азербайджана как светского государства является образование. "Сегодня уровень грамотности в Азербайджане приближается к 100%, и вопросам образования уделяется самое большое внимание. Достаточно сказать, что в нашем бюджете две ведущие статьи расходов - это оборона и образование. Оборона - по понятным причинам, образование - именно для того, чтобы будущее поколение граждан Азербайджана было образованным и имело прививку от радикализма", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Второй важный фактор - это социально-экономическое развитие, подчеркнул он. "Мы видим, что идеи радикализма, экстремизма находят поддержку там, где существует много социально-экономических проблем: бедность, безработица, отчаяние. Неграмотные люди думают, что в этом (радикальном исламе - прим. ТАСС) и есть спасение. Поэтому образование плюс социально-экономическое развитие являются важными факторами противодействия такой пропаганде. Уровень безработицы и бедности в Азербайджане - один из самых низких в мире", - добавил Президент Ильхам Алиев.

Конечно же, активная государственная политика и пропаганда идей национального самосознания, идей, связанных с нашим прошлым, наших планов на будущее - все это также помогает нам активно противодействовать потенциальным угрозам, сказал глава госдуарства.

"Должен сказать, что внутри нашей страны потенциальных рисков, связанных с радикализацией общества, не существует. Мы должны просто себя обезопасить от негативного и опасного влияния извне - как административными, так и мерами социально-экономического и идеологического характера", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.