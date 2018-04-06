Масштабные реформы усилили развитие и экономический потенциал Азербайджана

Нынешние достижения во всех сферах национальной экономики являются логичным итогом большой работы, которая проводится под руководством государства с момента обретения независимости.

Такое мнение высказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Муса Гулиев.

По словам депутата, благодаря большой поддержке государства усилился экономический потенциал, а также международный авторитет Азербайджана.

"Однозначным успехом страны является высокая оценка различных международных структур, таких как Всемирный Давосский экономический форум. Именно благодаря сбалансированной экономической политике государства Азербайджан занимает сегодня 35-е место по глобальной конкурентоспособности, а по индексу инклюзивного развития того же Давосского форума среди развивающихся стран нашей стране отведено почетное 3-е место. Все эти факты показывают высокую степень диверсификации экономики, свидетельствуют о снижении уровня бедности и улучшении благосостояния населения. Для этого государство прилагает большие усилия, чтобы поднять уровень жизни в стране на новый и более качественный уровень. С этой целью продолжают открываться новые рабочие места, что, в свою очередь, способствует увеличению степени трудоспособности населения и сокращению безработицы", - сказал парламентарий.

По мнению депутата, улучшению экономического развития страны способствовали коренные реформы в различных ее отраслях.

"С экономической точки зрения наша страна развивается стремительными темпами, подтверждением тому является статистика последних десяти с лишним лет. К примеру, экономика страны выросла в 3,2 раза, а внешний долг составляет примерно 20% от ВВП, а за этот период в экономику Азербайджана было вложено более 230 млрд долларов. Все эти высокие показатели подтверждают устойчивое экономическое развитие и хорошее финансовое положение в стране. Наряду с этим расширяется также инвестиционная политика государства, о чем свидетельствует развитие национального частного сектора и бизнес-среды в Азербайджане", - отметил парламентарий.

Депутат отметил, что приоритетными задачами, стоящими перед государством на сегодняшний день является создание новых производств, новых рабочих мест и социальной инфраструктуры.

"Азербайджан зарекомендовал себя как ведущее государство в регионе, благодаря взвешенной экономической политике государства, которое нацелено на наращивание внутреннего потенциала страны и направлено на интересы граждан", - сказал депутат, отметив, что масштабные реформы усилили развитие и экономический потенциал страны.

Матанат Насибова