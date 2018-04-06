Названы дата и место проведения очередного заседания Совета глав государств СНГ

6 апреля 2018 16:16

Очередное заседание Совета глав государств СНГ пройдет в конце сентября в Душанбе. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев по итогам заседания СМИД, передает Day.Az со ссылкой на БЕЛТА.

"Принято решение о проведении очередного заседания Совета министров иностранных дел 27 сентября в Душанбе накануне заседания Совета глав государств СНГ", - рассказал Сергей Лебедев.

По его словам, сегодня главы внешнеполитических ведомств стран Содружества обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ.

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