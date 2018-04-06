Азербайджан и Ирак обсудят возвращение азербайджанских детей и женщин

6 апреля 2018 16:37

Правительство Ирака готово вести переговоры и обсуждения по азербайджанским детям и женщинам, находящимся в Ираке.

Об этом в пятницу сказал журналистам в Баку заместитель министра иностранных дел Ирака Саид Шорш Халид, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, Ирак оказал помощь в возвращении детей во многие страны.

"Например, мы оказали помощь в возвращении в Россию 27 детей, оставшихся в Ираке. Мы также готовы к обсуждениям с Азербайджаном и можем принять соответствующее решение по их возвращению", - сказал Шорш Халид.

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