Очередной мордобой в оккупированном Карабахе - солдат госпитализирован

Командир учебного батальона в одной из военчастей вооруженных сил Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана, майор Артур Ареян так избил призывника, что солдат был доставлен в ереванский военный госпиталь Мурацан. Об инциденте в статье "Темная история в Минобороны" рассказывает газета "Айкакан жаманак", получившая эту информацию несколько дней назад. Издание отмечает, что командир частенько избивает солдат, передает Day.Az со ссылкой на Epress.am.

"АЖ" удалось связаться с Ареяном, который опроверг информацию, заявив, что солдат никогда не бил. "Затем вспомнил, что 7 марта в ванной комнате воинской части между рядовыми Альбертом Миграняном и Артуром Симоняном произошла ссора, вследствие которой Симонян был госпитализирован в местный госпиталь, затем - в ереванский. Также Артур Ареян сообщил, что дело отправлено в прокуратуру, а Мигранян на 20 дней помещен в дисциплинарную воинскую часть".

Корреспондент издания Николай Аветисян обратился в военный госпиталь Мурацан. Местный врач сообщил, что состояние Симоняна оценивается как удовлетворительное, при каких обстоятельствах солдат попал в госпиталь, ему неизвестно, предоставить контактные данные Симоняна он отказался.

"Через какое-то время в редакцию позвонили. Звонивший представился пострадавшим Артуром Симоняном и сказал, что драка произошла между ним и его сослуживцем Альбертом Миграняном, а командир батальона не имеет к этому отношения. Выяснить, как солдат узнал, что мы его ищем, не удалось. Симонян без устали твердил, что командир батальона не имеет отношения к случившемуся и лично он плохого отношения от Артура Ареяна не видел. Он утверждал, что причиной для ссоры стало недопонимание. После инцидента командир батальона отвел их к заместителю командира военчасти, сказал позвонивший. На вопрос, как его в таком состоянии отвели к командиру части, был ли он в относительно хорошем состоянии, и в кабинете заместителя командира воинской части его избил командир, Симонян ответил: нет, отвели в кабинет заместителя командира и сразу доставили в госпиталь", - отмечает издание.

"Существует версия, что спор между солдатами пытался разрешить командир батальона Артур Ареян, в свою очередь, пустив в ход кулаки. Не исключено, что за госпитализацию Симоняна на его сослуживце Альберте Миграняне лежит минимальная доля вины", - заключил автор.