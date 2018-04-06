Армянские власти готовы стрелять в свой народ - ПОДРОБНОСТИ

"Власти готовы применить силу, готовы стрелять, будет вчетверо больше того, что мы видели", - сказал в интервью Первому Информационному руководитель центра "Модус Вивенди" Ара Папян.

Говоря о ситуации, сложившейся в Армении после апрельских событий на фронте, Папян признал, что сейчас Армения находится в более изолированной ситуации. "Мы также отмечаем внутренний разрыв внутри Армении: малочисленная правящая элита постепенно становится все более богатой, а большое количество граждан Армении становится все более бедным и отчуждается от государственности и государства. В результате у нас была огромная эмиграция, увеличился внешний долг и т. д. С военной точки зрения, конечно, есть некоторые позитивные изменения. По крайней мере об этом говорят, что мы не можем оценить, пока не было войны, потому что до апрельских событий нам говорили, что все в порядке, все идеально, но эта четырехдневная война показала гигантские недостатки. Теперь они говорят нам, что там большой прогресс, и нам просто нужно верить", - сказал политолог.

Отвечая на вопрос относительно способов борьбы с этими явлениями, Ара Папян заявил, что приветствует все те шаги, которые будут направлены на восстановление Конституции в Армении, то есть возвращение власти народу. Другой вопрос, что в стране, где не действуют законы, ничего из законных способов борьбы работать не будет. То есть результатов ожидать не стоит, считает глава "Модус вивенди".

"Если ничто не может быть сделано по закону, ничто не может быть сделано и силой. И единственный вариант в Армении заключается в том, что любая великая геополитическая сила заставит власти Армении оставаться верными своим международным обязательствам и не применять силу против народа Армении, чтобы позволить людям реализовать свое гражданское право путем голосования. Но я этого не вижу, и нет никакой силы, которая будет готова к такому шагу по отношению к производному от России государству", - сказал Ара Папян.

Тем не менее, считает он, любая форма борьбы приветствуется, так как дает людям хотя бы надежду. "В противном случае нам покажется благом то число эмиграции, разочарования, которое мы видим сегодня. И сейчас власти должны понять одно: мы можем не только потерять государство, но и вообще существование коллективного общества, и стать разрозненной нацией", - драматично резюмировал Папян.

Султан Керим