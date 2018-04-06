В Армении началась грызня за пост министра обороны

Отправив в отставку осенью 2016-го Сейрана Оганяна, власти Армении хотели сделать как лучше, а получилось у них как всегда.

Пришедший на смену оскандалившемуся в ходе апрельских боев Оганяну Виген Саркисян оказался явно не на своем месте. Он не знаком с военным делом даже в теории, и каждая генерированная им мысль за прошедшей период неизменно приводила армянское общество в ужас, заставляя граждан поторопиться в вывозе из Армении сыновей. Одна только "нация-армия" чего стоит.

Ничего не изменилось также в плане оснащения армии и борьбы с коррупцией в рядах ВС. Как воровали, так и продолжают воровать. Не удалось холеному министру и наладить дисциплину - армия продолжает нести небоевые потери, а военчасти живут по дворовым законам.

Самое интересное, что в начавшихся сегодня в Ереване обсуждениях дальнейшей судьбы Вигена Саркисяна всех этих безобразий ему никто не припомнил. Более того, не исключена возможность сохранения за ним поста при новом правительстве.

На первом месте после смены премьера в лагере властей оказался вопрос о министерских портфелях. Как выяснила из республиканских кругов газета "Айкакан жаманак", в настоящее время ведутся жаркие обсуждения вокруг поста министра обороны.

Лишь месяц назад было два потенциальных кандидата на этот пост - первый замминистра обороны Артак Закарян и министр по чрезвычайным ситуациям, в прошлом замминистра обороны Давид Тоноян. Однако информированные источники сообщают, что вопрос кандидатуры Давида Тонояна закрыт. И хотя в верхних кругах власти обсуждается вопрос о кандидатуре министра обороны РА, тем не менее, на Баграмяна 26 еще не приняли окончательного решения о лишении Вигена Саркисяна этого кресла. Республиканцы отмечают, что Серж Саргсян никак не определится, оставить ли ему Вигена Саркисяна или заменить его Артаком Закаряном. Короче, вероятность того, останется ли Виген Саркисян в МО - 50/50.

2-го апреля в Ераблуре Виген Саркисян отказался отвечать на вопрос корреспондента "АЖ" о том, верны ли сведения о его переводе в Министерство иностранных дел. Выслушав вопрос, Саркисян быстро удалился. Интересно, что ранее, отвечая на другой вопрос, Виген Саркисян отметил, что не представляет себе такую ситуацию, когда министр обороны сможет позволить себе заявить, что в сфере все идеально. По его словам, такому министру нечего делать в сфере. По-видимому, таким намеком Виген Саркисян хотел в очередной раз обосновать или напомнить сделанное им заявление, что не собирается уходить из МО, и у него там еще много дел.

Заметим, что выбор у правящего клана небольшой. Впрочем, как министров обороны в Армении не пересаживай, на состоянии армии это никак не отразится.

Зульфугар Ибрагимов