Успешная модель мультикультурализма в Азербайджане не имеет альтернативы

Азербайджан всегда отличался высоким уровнем межкультурного, межрелигиозного диалога, и сегодня можно без колебаний говорить о том, что межкультурализм в нашей стране - образ жизни.

Такое мнение высказала Day.Az депутат Милли Меджлиса, глава института востоковедения НАНА, академик Говхар Бахшалиева.

По мнению ученого-востоковеда, Азербайджан практически превратился в международную площадку для межкультурного, межрелигиозного диалога и укрепления гуманитарных связей.

"Все народы, представители различных конфессий, проживающие в Азербайджане, чувствуют себя полноправными гражданами страны, и это является показателем мультикультуральной среды и толерантности, показывает этническое и религиозное многообразие Азербайджана. Отсутствие потенциальных проблем в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений внутри страны подтверждает правильную и выверенную государственную политику, которую проводит руководство Азербайджана с момента обретения независимости. На мой взгляд, архиважно, что государственная политика Азербайджана находит абсолютную поддержку общества и народа в целом", - заявила парламентарий.

Далее академик Говхар Бахшалиева отметила, что межкультурный диалог является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана.

"Государство проводит колоссальную работу в целях поддержания и улучшения мужкультурного диалога. В качестве примера можно привести такие международные мероприятия, как Бакинский гуманитарный форум, Международный форум межкультурного диалога, Глобальный форум ООН Альянс цивилизаций. Наряду с этим страна отмечает 10-летие "Бакинского процесса", инициированного Азербайджаном, суть которого сведена к координации усилий между странами-членами Организации исламского сотрудничества и странами-членами Совета Европы в плоскости межкультурного, межрелигиозного и цивилизованного диалога.

Действительно, Азербайджан является местом, где встречаются цивилизации, и об этом свидетельствует успешная модель мультикультурализма, которая на мой взгляд, не имеет альтернативы. Глава нашего государства неоднократно заявлял о том, что опыт Азербайджана по поддержанию и укреплению мультикультуральной среды может оказаться весьма полезным для других государств региона и исламского мира. И с этим тезисом невозможно не согласиться. Азербайджан является мультиэтнической, многоконфессиональной страной, поскольку представители всех этнических групп и религий проживают в нашей стране в мире и согласии. Это во многом связано с тем, что государственная политика направлена на усиление уровня взаимопонимания между народами и религиями", - отметила ученый.

В заключение академик отметила, что наглядной демонстрацией мультикультурализма было проведение первых Европейских игр в Азербайджане в 2015 году, IV Игр исламской солидарности в минувшем году, а также объявление 2016 года "Годом мультикультурализма".

Матанат Насибова