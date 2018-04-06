Президент Италии сделал заявление по карабахскому урегулированию
Италия поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и не собирается обсуждать другой формат переговоров.
Как сообщают армянские СМИ, об этом сказал Президент Италии Серджо Маттарелла во время встречи в Риме с армянским коллегой, передает Day.Az.
Маттарелла выразил надежду, что Минская группа вместе со сторонами конфликта найдет верный путь решения, и конфликт будет урегулирован как можно скорее.
Президент Италии подчеркнул, что одним из приоритетов председательства Италии в ОБСЕ является решение затяжных конфликтов.
Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
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