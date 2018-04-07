Ереван в очередной раз нанес России удар в спину - ДЕТАЛИ

Армения в очередной раз предала Россию, но, как и обычно, пытается выставить себя в качестве близкого друга Москвы, используя, в том числе, проармянские СМИ РФ.

Вчера представители 14 стран, в том числе и Армении, принявших участие в заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по "делу Скрипаля", поддержали подготовленное Россией совместное заявление - о необходимости "убедиться, что эта проблема будет решена в правовых рамках", передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru.

Заявление действительно поддержали 14 участников встречи, включая саму Россию: Беларусь, Сирия, Казахстан, Армения, Азербайджан, Иран, Венесуэла, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Никарагуа и Куба.

Однако армянские, да и российские СМИ предпочли не обратить внимание на то, как прошло голосование по вопросу расследования дела об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Заявляя о том, что Армения и еще 13 стран поддержали российскую позицию по "делу Скрипаля", армянские и российские средства массовой информации умолчали о том, что только шесть членов Исполнительного совета ОЗХО во время голосования выступили в поддержку российской инициативы. Армении среди этих стран не было. А были Азербайджан, Китай, Иран, Судан, Алжир и, собственно, сама Россия.

В МИД Армении уже пояснили позицию Еревана по "делу Скрипаля", правда, лицемерно не указывая, что в итоге-то Ереван отказался проголосовать за российскую резолюцию.

По словам замминистра иностранных дел Армении Шаварша Кочаряна, "Армения не выступает, исходя исключительно из интересов кого-либо. Мы считаем, что на данном этапе необходимо воздержаться от преждевременных суждений, выводов и решений по "делу Скрипаля"...