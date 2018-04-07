Армянский премьер уволил советников, но оставил любовницу
Иметь советников - самое любимое занятие армянских чиновников. Это, можно сказать, самый уважаемый атрибут власть предержащих Армении, пишут армянские СМИ.
Например, мэр Еревана Тарон Маргарян по количеству своих советников опережает президентов США и России. От него попытался не отставать премьер-министр Армении Карен Карапетян.
И буквально вчера армянское издание "Арменпресс" благовестило: "Решением премьер-министра РА Карена Карапетяна советники премьер-министра освобождены от занимаемых должностей". Безработными остались Эдуард Нерсесян, Арианне Бо Кнуппе Каоли, Гамлет Овсепян, Эрик Гюлагян, Армен Авакян, Александр Хачатурян, Мгер Тертерян, Самвел Саркисян и Врам Гюльзадян.
Сегодня никто не может сказать, какие советы давали премьер-министру освобожденные от должности граждане РА. Нельзя также сказать, насколько Карапетян внял этим советам, и какой ущерб они нанесли армянам. Но армяне должны быть рады, что со вчерашнего дня госбюджет РА облегчился от бремени девяти тунеядцев, а это уже неплохо.
Но вопрос в другом... Карен Карапетян уволил этих советников, но оставил советником Шушан Сардарян. И это одна из обсуждаемых тем в армянских социальных сетях.
С намеками, полунамеками пользователи соцсетей дают знать, армянского премьера с Шушан связывают не только сугубо деловые или товарищеские отношения.
Шушан Сардарян была пресс-секретарем Карена Карапетяна, когда последний был назначен в 2011 году мэром Еревана.
На эту должность она пришла с должности... пресс-секретаря "АрмРосгазпрома". До избрания мэром Еревана Карапетян являлся главой "АрмРосгазпрома".
Карен Карапетян ушел из мэров в "Газпром", а Шушан Сардарян же вслед за ним опять вернулась в "АрмРосгазпром".
Так что бывают узы, от которых не так легко отделаться...
Садиг АхмедовСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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