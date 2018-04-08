Армения снова поднимает антироссийскую истерию - лишь бы обратил внимание Запад

Как говорил многоликий герой комедии "Гараж", вовремя предать - это не предать, а предвидеть. Комфортная философия, дающая жалким душонкам массу возможностей для устройства собственных дел.

Таким комфортом окружил себя сегодня Ереван, уже в который раз открыто и не краснея предающий Россию. В Армении считают, что "Мавр" сделал свое дело и теперь может идти ко всем чертям, так как у выпестованного им "чудовища Франкенштейна" появился новый, скажем так, аккумулятор, точнее, новый источник питания ему обещан, а значит, старый можно отправить на свалку.

А сделал "Мавр" для армян действительно много, если не сказать - все. Сто лет назад он создал на Южном Кавказе государство под названием Армения, закрыв при этом глаза на истребление армянами коренного населения занятых ими территорий. Двести лет назад переселил армян на чужие земли и создал им тут все условия для экспансии. Тридцать лет назад "Мавр" снова претворился слепым и глухим, дав возможность пришельцам оккупировать территории Азербайджана. И так далее.

Кто знает, сделай ставку "Мавр" двести лет назад не на армян, сегодня регион был бы стабильнее и сильнее, да и сама Россия не имела бы под боком союзника, готового продать и предать ее в любой момент. Но что сделано, уже сделано, и сегодня России самой приходится получать один удар в спину от Еревана за другим. Получив благодаря поддержке и "ничегоневижуничегонеслышу" Москвы благоприятную среду, армянская диаспора расплодилась, усилилась, обзавелась связями и влиянием в мире, и никакой "Мавр" ей сегодня уже не нужен. Вернее, в Армении так думают. Там уверены - запад с армянами, и, воспользовавшись устроенной антироссийской истерии, можно очень неплохо устроиться теперь уже под западным крылышком.

К этой цели в Армении идут последовательно и демонстративно, чтобы новые хозяева видели и оценили.

Как пишет издание armtimes.com, Армяно-российский парламентский клуб, действующий в Национальном собрании РА, переносится из центральной части здания. По некоторым сведениям, этот клуб в ближайшее время прекратит существование.

Однако учредитель путинских клубов в Армении и армяно-российского парламентского клуба НС РА Андраник Никогосян в беседе с изданием утверждал, что ничего подобного нет, просто аппарат Национального собрания выделил клубу другое помещение. Он переводится с третьего этажа на другой этаж, правда, пока неясно, куда конкретно. "После перевода будет немного ремонтных работ, и клуб продолжит работать. Мы не видим проблем в связи со сменой помещения. Идут ремонтные работы, с этим связано", - сказал Никогосян.

Клуб открылся 3-го декабря 2013 года, во время визита президента РФ Владимира Путина в Армению. Цель клуба - еще большее сближение вековых армяно-российских дружеских связей. Кстати, когда клуб открылся, он располагался в центре НС, на 2-м этаже, по соседству с библиотекой, однако понемногу перемещается в менее обозримую часть здания.

Не очень понятная ситуация сложилась вокруг голосования в Организации по запрещению химического оружия в Гааге по требованию России начать новое расследование по делу об отравлении Скрипалей и привлечь также и российских специалистов.

Вначале сообщалось, что Армения присоединилась к 13 бывшим советским странам, и пойдя против Запада, поддержала позицию России. Потом стало известно, что в его пользу российского заявления проголосовали всего 6 из 41 членов исполкома организации, а Армения не приняла участия в голосовании, так как не является в этом году членом исполкома.

А как бы проголосовал Ереван, если бы был членом исполкома? По мнению многих, Армении в этот раз просто повезло - она получила легальную возможность не голосовать за Россию и не "запятнать" своего имени перед Западом, который только начал принимать ее в свои объятия. Имей она право голоса, Армения была бы поставлена в непростое положение. Обвинения в адрес Москвы, уже спровоцировавшие дипломатическую войну и ужесточившие антироссийские санкции, воспринимаются Западом очень серьезно, и стремящаяся позиционировать себя в качестве членам европейской семьи Армения оказалась бы в пикантной ситуации. И "за" нельзя и "против" нельзя. А, как показывает практика, воздерживаться в таких ситуациях армянская сторона не умеет. На что ей, кстати, неоднократно указывали из Киева и Тбилиси после очередного голосования в международных организациях за их территориальную целостность. В ответ из Еревана заверяли в безграничной любви и уважении к Грузии и Украине, так и не объяснив, почему же представители Армении просто не воздержались при голосовании.

Новый адрес российско-армянского парламентского клуба пока неизвестен. Никто не удивится, если он будет перемещен в какой-нибудь подвал или подсобку. Или потихоньку закрыт вообще. Еревану сейчас не до российского клуба. Там вовсю готовятся к саммиту Франкофонии, который намечен осенью в Армении.

Но вслед за осенью неизменно приходит зима. А зимой бывает холодно. И забывать об этом нашим армянским соседям не стоило бы.

Зульфугар Ибрагимов