Внешняя политика Азербайджана опирается на национальные интересы народа

Азербайджан занял свою нишу в системе международных отношений благодаря сбалансированной и многовекторной внешней политике, которую целенаправленно проводит руководство страны.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Азербайджана, Ровшан Рзаев.

По его словам, именно благодаря выверенному внешнеполитическому курсу государства, Азербайджан с каждым годом укрепляет свои позиции в регионе и в мире.

"Как результат этой политики, Азербайджан несколько лет назад был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН при поддержке абсолютного большинства членов Организации Объединенных Наций. Это показатель того, что страна зарекомендовала себя как надежный партнер, которому можно доверять и с которым стоит выстраивать продолжительное сотрудничество. В то же время, внешняя и внутренняя политика нацелены на национальные интересы, в основе которых выстраивание хороших отношений с иными странами региона и мира. Сегодня Азербайджан имеет сильные позиции в исламском мире, пользуется поддержкой и уважением мусульманских стран, активно участвует и отстаивает свои интересы, будучи членом европейских структур и прочее. Основополагающим фактором во внешней политике государства является стремление сохранить позитивный вектор развития, способствующий укреплению региональной стабильности", - сказал депутат.

Далее парламентарий напомнил о том, что на протяжении последних лет именно Баку стал площадкой для разносторонних или двусторонних встреч официальных лиц ведомственных структур России, США, в ходе которых обсуждаются актуальные вопросы региональной и международной повестки.

"Начальники генеральных штабов России и Соединенных Штатов дважды встречались в Баку, что говорит о том, что Азербайджан стал традиционной площадкой для проведения серьезного политического диалога. С другой стороны этот факт является еще одним элементом правильно выстроенной внешней политики Азербайджана. Нельзя не отметить, что именно в Азербайджане проводится большое количество крупных международных мероприятий, и спортивного характера в том числе. На мой взгляд, данный факт является показателем больших возможностей нашей страны, и того, что внешняя политика Азербайджана, как продолжение внутренней, направлена на национальные интересы страны", - сказал парламентарий.

Матанат Насибова