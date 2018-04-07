Ерундоносец Ариф Мамедов: холостые «залпы» экс-дипломата

Совершенно ошибочна поговорка, гласящая, что если долго мучиться, то что-нибудь получится. Слишком уж много примеров того, как количество озвучиваемых кем-то слов вовсе не перерастает в их качество. И наоборот, нередки примеры того, как неумение трезво оценить самого себя со стороны, в итоге приводит к полнейшему жизненному фиаско человека, жизнь которого еще недавно казалась прытким забегом вверх по карьерной лестнице .

Одним из примеров такого рода - бывший глава постоянной наблюдательной миссии Организации исламского сотрудничества при ЕС, бывший посол Азербайджана в Евросоюзе Ариф Мамедов. Люди, знающие его лично, указывают на то, что глубокий ум, интеллект, дальновидность никогда не были сильными сторонами Мамедова. И надо признать, сам Мамедов раз за разом доказывает правоту бытующего о нем мнения.

Перед тем, как поведать об очередном сеансе саморазоблачения со стороны Мамедова, хочу напомнить о событиях, имевших место в конце февраля нынешнего года. Тогда Мамедов на пару с бывшим главой "Института свободы и безопасности репортеров" Эмином Гусейновым, организовали пресс-конференцию в Брюссельском центре прессы, посвященной предстоящим в Азербайджане президентским выборам.

На мероприятие это пришли и обучающиеся в странах Европы азербайджанские студенты. Они поинтересовались у Мамедова, как так получилось, что он 15 лет служил государству и возглавлял дипмиссию нашей страны в Страсбурге и Брюсселе, а говорить о демократии стал лишь после того, как был смещен с поста. Естественно, что Мамедов не нашел ничего ответить ни на один из озвученных вопросов и принялся обвинять студентов в провокации.

Прошло время и, видимо, долго собиравшийся с мыслями Мамедов, таки решил выжать из себя нечто похожее на ответы, в том числе и на заданный ему ранее вопрос.

Я неспроста сказал, что это было нечто похожее на ответ. Ведь, произнесенное Мамедовым в реальности было смесью явки с повинной, клеветы и демонстрации совершенного незнания ситуации в Азербайджане. Вся эта смесь была озвучена в рамках интернет-интервью с Мамедовым.

Начал его бывший дипломат с горделивого напоминания о том, что он в свое время считался послом исламского мира на Западе. То есть, он признает, что ему был выдан грандиозный кредит доверия. Но как он им воспользовался? Все же прекрасно помнят историю падения Мамедова. Она началась с того, что этот дипломат решил заняться совсем не дипломатическим делом, взявшись комментировать известный пожар в Бинагадинском районе Баку.

Одно это - очередное яркое доказательство случайности карьерного взлета этого господина. Он ни по каким критериям не соответствовал своему тогдашнему статусу. В первую очередь, интеллектуально. Да и морально-этическая составляющая там хромала на обе ноги. В итоге, случилось то, что рано или поздно должно было случиться- Мамедов лишился своего прежнего статуса.

И решил он тогда мстить. Он мстил и месть его была смешна. "Если есть среди моих друзей по Фейсбуку те, кто уважает одного из них или собирается отдать за одного из них свои голоса на предстоящих выборах, то прошу их удалиться из числа моих друзей", - написал сравнительно недавно Мамедов пост в социальной сети Фейсбук, снабдив этот пост фотографией политиков, которые будут участвовать в предстоящих внеочередных президентских выборах в качестве кандидатов.

Разве он не смешон? Более чем. А еще он лжив. На сей раз он договорился до утверждения, что в нашу страну не вкладываются иностранные инвестиции. Они, мол, равны нулю. А тем временем, прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2017 году составили $5,7 млрд. Вот - яркое доказательство того, что перед нами лжец, живущий в мире собственных иллюзий, совершенно не знающий реального положения дел в Азербайджане, но имеющий наглость расклеивать ярлыки.

При этом, отставной дипломат Мамедов не в состоянии признать очевидного - растет геополитическое влияние Азербайджана в мире. Нашу страну открыто называют своим важнейшим партнером и Иран, и Израиль, и Индия, и Палестина - конфликтующие между собой государства. В Европе высоко оценивают роль Азербайджана в качестве государства, обеспечивающего энергетическую безопасность Старого Света. И при этом, азербайджано-российские отношения также находятся на высочайшем уровне. Что до азербайджано-турецких отношений, то они также вышли на небывало высокий уровень.

Что это, как не плоды грамотной внешнеполитической линии официального Баку? Ответ очевиден, но, увы, только не для Мамедова. Он продолжает верить в собственные фантазии. Дипломатом он быть перестал, а политиком никогда не станет. Даже, если будет долго мучиться.

Акпер Гасанов