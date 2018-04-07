Закир Гасанов предостерег Армению от возможных провокаций в преддверии президентских выборов - ФОТО
Возможные провокации Армении в преддверии президентских выборов в Азербайджане будут жестко пресечены.
Об этом министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов сказал в субботу на служебном совещании руководящего состава министерства, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Министр обороны довел до внимания личного состава сказанное Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым во время недавних выступлений и поручения, поставленные им перед азербайджанской армией.
Особо подчеркнув, что Верховный главнокомандующий всегда проявляет внимание и заботу об армии, министр обороны дал анализ ситуации во фронтовой зоне, рассказал о предстоящих задачах.
Закир Гасанов сказал, что в воинских частях успешно продолжается призыв на воинскую службу.
Министр обороны поставил конкретные задачи перед должностными лицами по организации и проведению предстоящих президентских выборов в воинских частях. Он поручил быть всегда готовыми к любым возможным провокациям Армении на линии фронта в преддверии выборов, незамедлительно принимать решительные меры для их пресечения.
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