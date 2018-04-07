Закир Гасанов предостерег Армению от возможных провокаций в преддверии президентских выборов - ФОТО

Министр обороны довел до внимания личного состава сказанное Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым во время недавних выступлений и поручения, поставленные им перед азербайджанской армией.

Особо подчеркнув, что Верховный главнокомандующий всегда проявляет внимание и заботу об армии, министр обороны дал анализ ситуации во фронтовой зоне, рассказал о предстоящих задачах.

Закир Гасанов сказал, что в воинских частях успешно продолжается призыв на воинскую службу.

Министр обороны поставил конкретные задачи перед должностными лицами по организации и проведению предстоящих президентских выборов в воинских частях. Он поручил быть всегда готовыми к любым возможным провокациям Армении на линии фронта в преддверии выборов, незамедлительно принимать решительные меры для их пресечения.