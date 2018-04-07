Туристическая география карабахских бандитов - почему она никогда не станет политической

"Прилетаю я как-то на Таити..." С этих слов каждый из выезжающих за пределы Армении с паспортом гражданина РА карабахский сепаратист может начинать рассказ о своих вояжах по миру. Далеко не везде, конечно же, представителей оккупационного режима принимают. Но в том-то и все удовольствие - рассказывать о том, чего не было, заранее удостоверившись, что никто не знает правды, вопросом: "А вы не были на Таити?"

В связи с 30-летием начала кровавого карабахского конфликта, которое в стране-оккупанте воспринимают как праздник, армянство постаралось устроить в крупных странах мира "показательные выступления" сепаратистов. Не так давно Соединенные Штаты почтил своим присутствием глава самопровозглашенной "НКР" Бако Саакян со товарищи. В эти дни во Франции шурует другая пропагандистская банда во главе с так называемым "спикером" Ашотом Гуляном. А вчера СМИ сообщили о проведении в Москве мероприятия в связи с началом карабахского конфликта.

Нет, мероприятие прошло не в Госдуме и сепаратистов не принимали в столичной мэрии. В отличие от тех же Штатов, где преступника и самозванца Саакяна пропустили в Конгресс, или Франции, в которой главы провинциальных городишек чуть не дрались за право принять другого самозванца - Гуляна.

На сборище в армянском посольстве присутствовал так называемый "министр иностранных дел" оккупированного Карабаха Масис Маилян, то есть мероприятие, как надо понимать, было "представительным". .

Армянские СМИ утверждают, что "за прошедшие 6 месяцев были подготовлены и состоялись визиты президента Карабаха Бако Саакяна в 4 мировые столицы - Париж, Брюссель, Вашингтон, Бейрут".

"А вы не были на Таити?" Были, и новости тоже читаем, поэтому прекрасно помним некоторые подробности этих визитом и хотим напомнить об этом нашим читателям.

Осенью Бако Саакяну действительно удалось просочиться в ряд европейских столиц. В Париже, где, как известно, сильна армянская диаспора, ему пробили "дни Арцаха", и участие в них Саакяна было распиарено вовсю. А вот с Бельгией произошел прокол. Глава карабахских сепаратистов всерьез собирался принять участие в конгрессе армян Европы, проходившем в здании Европарламента, купил билетик, собрал чемоданчик, но тут, упс... Из Баку поступил протест, который был учтен, и хотя Саакян все ж полетел в Брюссель (что билету пропадать), поездка оказалась не более чем туристической. Наполнить ее политическим содержанием, войти в здание Европарламента под аплодисменты восторженных поклонников ему не позволили. Саакяна не только не подпустили к зданию ЕП, но и не приняли в органах местной власти, как рассчитывалось. И пришлось ему ограничиться встречами с вечно недовольной диаспорой, и, на нейтральной территории - с лоббистами и третьестепенными депутатами.

Ну, а что касается Бейрута, то назвать столицу Ливана мировой столицей мы бы воздержались. К тому же, поездка в Ливан это все равно что поездка в Армению - все свои и все двери открыты мощной диаспорой.

В список "покоренных" Саакяном мировых столиц не внесена пока Москва, как ни стучатся в нее из Ереван. Проармянские круги РФ неоднократно намекали российским властям на необходимость быть более благосклонной к карабахским сепаратистам и открыть им двери официальных структур, в том числе Госдумы. В конце концов, если Саакяна впустили в Конгресс и даже не заставили вытереть ноги на пороге, то чем Госдума хуже?..

В этой связи заметим, что отдельные российские депутаты не раз посещали незаконно оккупированные территории Азербайджана. Тот же Затулин, например, внесен нашим МИДом в "черных список" за подобные шалости. Есть и другие. Но все эти поездки не носят официального характера и никак не связаны с позицией Москвы по карабахскому конфликту. В Баку прекрасно об этом знают. Азербайджан, конечно же, благодарен российским партнерам за ограничения для деятельности всевозможных саакянов и гулянов, но наличие так называемого "представительства Нагорного Карабаха" все же коробит. Эта структура, как утверждала и представитель МИД России Захарова, не зарегистрирована, следовательно, действует незаконно. Почему бы не удалить эту червоточину в отношениях между Баку и Москвой?

Но еще более интересный момент, на который попытались обратить внимание армянские СМИ в связи с поездкой Маиляна в Москву, это мечты о налаживании прямых связей самопровозглашенной "НКР" с Ираном. При этом армянские аналитики удивляются тому, что ранее официальные лица ИРИ проявляли интерес к этим отношениям, но потом все закончилось, так и не начавшись. А заключительным аккордом стало заявление президента Ирана Хасана Роухани в Баку о важности для Тегерана, чтобы "территориальная целостность стран и география региона не были изменены".

В Иране, как и в других странах, имеется армянское лобби и заинтересованные в разрушении связей с Азербайджаном круги. Эти круги достаточно долго удерживали ИРИ от интеграции в региональные проекты. Было время, когда официальные лица Ирана всерьез рассматривали возможности сотрудничества с армянскими сепаратистами - карабахских бандитов принимали в Тегеране, а делегация иранского МИД съездила в оккупированный Карабах. Да, было, но происходило это в далеком 1992 году, когда многим в регионе казалось, что Азербайджан близок к развалу и на нем можно поставить крест.

В тот период много чего было по-другому. Сегодня же невозможно представить посещения оккупированных территорий официальными лицами какой бы то ни было страны. Так же, как не стоит ожидать открытия официальных дверей перед карабахскими сепаратистами в столицах мира. Появление Саакяна в Конгрессе США было ошибкой американской стороны, которая, вероятно, стоила армянской диаспоре немалых усилий. Что-то подсказывает, что в ближайшей перспективе этого не повторится.

Потому что как бы не позиционировали себя карабахские полевые командиры, они остаются военными преступниками, даже повязав дорогой галстук и называясь "президентами" с паспортами Республики Армения. И туристическая география никогда не станет для них политической. Хотя бы потому, что Азербайджан этого не допустит.

А со словом Азербайджана, как не прискорбно это для Еревана, в тех самых столицах мира считаться принято.

Зульфугар Ибрагимов