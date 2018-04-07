В Баку прибудет международная наблюдательная миссия Межпарламентской ассамблеи СНГ

7 апреля 2018 14:19

Международная наблюдательная миссия Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ) с восьмого апреля будет находиться в Баку для наблюдения за президентскими выборами, как передает Day.Az, сообщили Trend в субботу в Бакинском филиале Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств МПА СНГ.

В составе международной наблюдательной миссии депутаты из России, Таджикистана, Молдовы, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также сотрудники и эксперты Международного института мониторинга МПА СНГ. Члены миссии будут наблюдать за президентскими выборами в Баку и регионах, которые пройдут 11 апреля. Также запланированы встречи международных наблюдателей в Милли Меджлисе (парламенте), Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и с кандидатами в президенты.

По завершении выборов международные наблюдатели МПА СНГ проведут пресс-конференцию.

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