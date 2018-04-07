Али Гасанов: «Считаю провокацией попытку связывать мое имя с теми, кто использует оскорбления и ругательства»

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов выразил отношение к проводимой в социальных сетях кампании, в которой пользователи упоминают азербайджанское правительство и его имя. А.Гасанов назвал эту кампанию противоречащей национальным морально-этическим ценностям.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, А.Гасанов отметил, что развернувшаяся в последнее время в социальных сетях кампания, противоречащая морально-этическим ценностям, вызывает сожаление. В ней, по его словам, содержатся комментарии, полные оскорблений и ругательств с упоминанием правительства Азербайджана и его самого.

"Я считал недопустимым неэтичное поведение, как в личной жизни, так и в своей политической деятельности, и всегда был далек от лексикона, который противоречит национальным морально-этическим ценностям. Во время полемики во время заявлений и обращений в социальных медиа и СМИ я призывал всех не вести себя так, и такие попытки расценивал как невоспитанность и признак беспомощности".

Комментарии некоторых пользователей, которые используя уличный лексикон, ссылаются на мои слова и заявления азербайджанского правительства, является клеветой".

Однозначно заявляю, что заявления отдельных лиц, которые они делают в соответствии с уровнем своего воспитания, их выступления якобы организованные мной, и клевета о том, что "руководимый мною" какой-то "тролль" или вымышленные "группы" получили указание оскорблять отдельных лиц, явно носят очернительный характер и направлены против азербайджанского правительства и лично меня. Ни я, как помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, ни подчиненные мне сотрудники структуры, никогда не совершали и не совершаем таких поступков.



Попытку связать с моим именем распространенные по собственной инициативе и в соответствии со своим воспитанием оскорбления, я однозначно считаю провокацией!", - сказал А.Гасанов.



А.Гасанов также отметил: "Если те, кто выдвигают эти заявления, используют меня в качестве мишени за организацию мною общественного сопротивления против очернительной кампании, то они должны знать, что это - вопрос, который относится к моим непосредственным должным полномочиям как представителя власти. Из-за того, что организаторы очернительной кампании столкнулись с общественным осуждением и поняли, что все их попытки потерпели крах, теперь пытаются сбросить с себя ответственность и найти виновных на стороне".