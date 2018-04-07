Живущие в Финляндии граждане Азербайджана будут активно участвовать в президентских выборах

Граждане Азербайджана, живущие в Финляндии, примут активное участие в президентских выборах, которые пройдут в Азербайджане 11 апреля. Об этом в субботу сказала председатель азербайджано-финского общества "Достлуг" Тарана Назарова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она отметила, что основы демократических традиций в Азербайджане были заложены 100 лет назад, и после восстановления независимости страна демонстрирует приверженность этим традициям. Все выборы, проведенные в Азербайджане с 1993 года, были организованы в соответствии с демократическими принципами. "Уверена, что президентские выборы, которые состоятся 11 апреля, также пройдут в соответствии с демократическими традициями, основы которых были заложены 100 лет тому назад", - сказала Назарова.

Она добавила, что эти выборы в Азербайджане всегда проводились при непосредственном участии многочисленных местных и международных наблюдателей, местных и зарубежных средств массовой информации, и были высоко ими оценены.

Председатель общества подчеркнула, что выборы в Азербайджане также являются основным фактором для формирования сильного гражданского общества.

По ее словам, с целью активного участия в президентских выборах среди граждан Азербайджана, живущих, работающих, получающих образование в Финляндии, начата агитация.

Назарова отметила, что азербайджанцы, живущие за пределами страны, внимательно следят за общественно-политическими процессами, происходящими в Азербайджане.

"Азербайджан сегодня имеет большой авторитет на международной арене. По инициативе страны реализуются проекты глобального значения. Мы рады этим успехам нашей страны", - сказала председатель общества.