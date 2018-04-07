Асим Моллазаде: Одна из целей участия Азербайджана в Движении неприсоединения - донесение до мира правды

Одной из основных целей участия Азербайджана в Движении неприсоединения и проведения промежуточной конференции глав МИД на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития" является донесение до мира правды о стране. Об этом в субботу сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Асим Моллазаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Азербайджан использует все международные платформы, чтобы доносить до мира реалии страны, сказал депутат.

"Одна из этих платформ - Движение неприсоединения. В заключительном документе конференции, проведенной в Баку, также отражен вопрос, связанный с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, и в соответствии с нормами международного права поддерживается территориальная целостность страны", - сказал Мирзазаде.

Депутат считает, что Азербайджан во всех международных организациях должен продолжить эту деятельность, и весь мир должен узнать о нарушении верховенства права, о том, что оккупация Арменией азербайджанских территорий является угрозой для мира и стабильности.

Отметим, что в рамках Движения неприсоединения 5-6 апреля в Баку прошла промежуточная министерская конференция глав МИД на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

В Движении неприсоединения участвуют 120 стран. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.