Эльмар Мамедъяров рассказал о том, что необходимо для решения карабахского конфликта
Для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта необходимо удвоить или утроить усилия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в интервью TRT World министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
По его словам, ситуация на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск неудовлетворительна. Армения часто нарушает режим прекращения огня, сказал глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.
"Мы называем это спорадическими обстрелами. Эти спорадические обстрелы могут привести к более серьезным столкновениям. Траншеи на линии соприкосновения войск очень близки друг к другу. Иногда расстояние между траншеями составляет менее 100 метров. Конечно, это создает большую опасность. Я не думаю, что возможности дипломатии исчерпаны. Но нам нужно удвоить или утроить наши усилия", - сказал он.
Министр отметил, что для урегулирования конфликта, прежде всего, армянские войска должны быть выведены из оккупированных территорий Азербайджана.
"Мы [стороны] договорились серьезно активизировать переговоры после завершения избирательных процессов в Азербайджане и Армении. В конце концов мы добьемся результата. Мы ожидаем, что будет принято справедливое решение. Потому что международное право на стороне Азербайджана", - добавил Мамедъяров.
Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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