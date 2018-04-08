Президент Ильхам Алиев направил соболезнования Георгию Маргвелашвили
8 апреля 2018 13:13 290
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования Президенту Грузии Георгию Маргвелашвили.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Глубоко опечален известием о человеческих жертвах и раненых в результате обвала, произошедшего на угольной шахте в регионе Ткибули.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Грузии, желаю скорейшего выздоровления раненых", - говорится в соболезновании.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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