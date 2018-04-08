Президент Ильхам Алиев направил соболезнования Георгию Маргвелашвили

8 апреля 2018 13:13

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования Президенту Грузии Георгию Маргвелашвили.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Глубоко опечален известием о человеческих жертвах и раненых в результате обвала, произошедшего на угольной шахте в регионе Ткибули.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Грузии, желаю скорейшего выздоровления раненых", - говорится в соболезновании.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az