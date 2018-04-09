Массовая акция азербайджанцев в Гааге - ФОТО

9 апреля 2018 07:07

При совместной организационной поддержке Конгресса азербайджанцев Европы (КАЕ) и Конгресса азербайджанцев Бенилюкса (КАБ) в городе Гаага перед посольством Азербайджана в Нидерландах прошла акция солидарности азербайджанцев.

Об этом Trend сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

В акции приняло участие множество азербайджанцев, проживающих в Нидерландах.

На митинге было отмечено, что авторитет Азербайджана на международном уровне повышается. Выступающие на акции лица отметили стремительное развитие страны, дипломатические процессы, успехи в политической, экономической, культурной и других сферах. Было подчеркнуто, что Азербайджан как лидирующее государство региона играет ведущую роль в проектах глобального значения.

Участники акции скандировали "Азербайджан, мы везде и всегда с тобой!", "Высоко держите имя Родины за ее пределами!", "Азербайджан - не Сирия и никогда ею не будет!", "Наша сила - в нашем единстве!", "Азербайджан - наша гордость, не трогайте нашу гордость!", "Мы гордимся, что мы - азербайджанцы!", "Независимо от того, где мы живем, мы всегда рядом с Азербайджанским государством!" и др.

Выразив протест против некоторых антиазербайджанских групп, участники акции отметили: "Оскорбление - последнее оружие бессильных. Каждый проживающий за рубежом азербайджанец гордится Азербайджанским государством. Позор тем, кто оскорбляет государственные символы Азербайджана. Национальные интересы должны стоять над личными интересами".

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