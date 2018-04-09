Глава Генассамблеи ООН: Минская группа должна приложить больше усилий для урегулирования нагорно-карабахского конфликта

ООН ожидает от Минской группы ОБСЕ приложения всех усилий для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сказал в эксклюзивном интервью Trend председатель 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Мирослав Лайчак, передает Day.Az.

"Существуют четыре резолюции Совета Безопасности ООН и три резолюции Генассамблеи ООН. Как председатель 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН я хотел бы, чтобы эти резолюции были реализованы. В настоящее время принятым всеми механизмом для решения конфликта является Минская группа ОБСЕ. Необходимо уважать этот механизм и полностью использовать его потенциал. Я ожидаю от Минской группы, что она сделает все возможное, чтобы найти мирное решение этому конфликту", - сказал он.

Отвечая на вопрос о деятельности ООН в предотвращении конфликтов и его помощи в их разрешении, Лайчак отметил что, часто работа ООН видна после вспышки конфликта.

"В случае возникновения конфликта, Совет Безопасности ООН проводит встречи и обычно принимает резолюции, иногда, при необходимости, принимается решение о направлении миротворческих сил. С 2016 года подход ООН к конфликтам изменился, так как страны-члены организации договорились о новой концепции, называемой "поддержание мира". Она, в основном, направлена на предотвращение конфликтов, реагирование на признаки конфликта. При возникновении признаков конфликта, мы должны использовать такие инструменты, как превентивная дипломатия, посредничество для их предотвращения. Предотвращая конфликты, мы спасаем человеческие жизни и экономим миллиарды долларов", - сказал Лайчак.

Он отметил, что на 24-25 апреля запланировано мероприятие высокого уровня в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН, в ходе которого будут проведены обсуждения по вопросам поддержания мира и предотвращения конфликтов.

"Президенты многих стран, главы правительств, министры иностранных дел, выдающиеся личности примут участие в этом мероприятии, где расскажут о своем опыте работы с ООН по предотвращению и урегулированию конфликтов. Я надеюсь, эти обсуждения позволят нам добиться лучших результатов не только в устранении последствий конфликтов, но и в их предотвращении", - добавил Лайчак.

Говоря о нынешнем уровне сотрудничества между ООН и Азербайджаном, Лайчак отметил, что Азербайджан является высокоуважаемым членом ООН.

"Недавно Азербайджан стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Страна является конструктивным и очень активным участником всех процессов в рамках ООН, в частности, по обеспечению энергетической и транспортной безопасности, в борьбе против терроризма, в продвижении межкультурного и межрелигиозного диалога. Азербайджан очень известная страна в системе ООН и ее вклад высоко ценится нами", - отметил Лайчак.

Говоря о министерской встрече в рамках Движения неприсоединения в Баку, в которой он участвовал, Лайчак сказал, что именно по этой причине он приезжал в Баку.

" Движение неприсоединения является очень важной структурой, объединяющей более 120 стран, которые составляют две трети членов ООН. Считаю, что самым важным месседжем этого мероприятия является необходимость укрепить многосторонность, систему, основанную на определенных правилах, нормах и принципах, которые должны соблюдаться каждой страной", - сказал он.

Лайчак сказал, что в рамках своего визита он встретился с Президентом Азербайджана, а также с министром иностранных дел страны.

"Мы говорили о роли Азербайджана в продвижении и реализации повестки дня ООН. Я высоко оценил Азербайджан как очень активного члена ООН. Азербайджан считается активным сторонником принципов и Устава ООН, рассматривается как страна, которая плодотворно работает по продвижению межкультурного, межрелигиозного диалога, обеспечению энергетической и транспортной безопасности, прилагает усилия по борьбе с терроризмом. Я высоко оценил Азербайджан за всю эту активную роль, а также осуществление повестки дня ООН, в частности целей устойчивого развития, за обеспечение сокращения бедности, обеспечение гендерного равенства, доступа к образованию, здравоохранению в стране. Мы относимся с уважением и высоко оцениваем этот видимый прогресс", - сказал он.

Также Лайчак рассказал о своих приоритетах в качестве председателя Генеральной ассамблеи ООН.

"Председатель Генеральной Ассамблеи ООН имеет годичный мандат. Я приступил к исполнению своих обязанностей в сентябре 2017 года и завершу свой мандат в сентябре 2018 года. Наряду с председательством в Генассамблее ООН, я в настоящее время занимаюсь осуществлением 18 различных процедур. Восемь из них - это процессы, связанные с реформами. Я назначил послов, которые управляют этими процессами от моего имени. Также планирую организовать четыре мероприятия высокого уровня. Как я уже сказал, одно из них связано с поддержанием мира и предотвращением конфликтов. В прошлом месяце было организовано мероприятие по безопасности водных ресурсов. В мае состоится Молодежный диалог, мероприятие посвященное молодежи, обеспечению ее доступа к образованию, занятости, предотвращению ее радикализации, которая ведет к насильственному экстремизму. А в июне состоится мероприятие для обсуждения путей получения дополнительных финансовых ресурсов для достижения целей устойчивого развития", - сказал он.