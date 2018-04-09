Наблюдательная миссия ПАСЕ прибыла в Азербайджан
9 апреля 2018 10:52 178
Наблюдательная миссия Парламентской Ассамблеи Совета Евровы (ПАСЕ) за президентскими выборами в Азербайджане прибыла в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сообщил входящий в состав миссии содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шеннак.
По его словам, в рамках визита представители миссии встретятся с коллегами из наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ, а также с 8 кандидатами в президенты.
11 апреля наблюдатели ПАСЕ будут наблюдать за ходом голосования. 12 апреля состоится пресс-конференция по итогам наблюдения за выборами в Азербайджане.
Напомним, в состав миссии ПАСЕ входят 33 наблюдателя, ее возглавляет Виорель Рикард Бадеа (Румыния).
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