Наблюдательная миссия ПАСЕ прибыла в Азербайджан

9 апреля 2018 10:52

Наблюдательная миссия Парламентской Ассамблеи Совета Евровы (ПАСЕ) за президентскими выборами в Азербайджане прибыла в Баку. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сообщил входящий в состав миссии содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шеннак.

По его словам, в рамках визита представители миссии встретятся с коллегами из наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ, а также с 8 кандидатами в президенты.

11 апреля наблюдатели ПАСЕ будут наблюдать за ходом голосования. 12 апреля состоится пресс-конференция по итогам наблюдения за выборами в Азербайджане.

Напомним, в состав миссии ПАСЕ входят 33 наблюдателя, ее возглавляет Виорель Рикард Бадеа (Румыния). 

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