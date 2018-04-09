В связи с президентскими выборами в Азербайджане аккредитацию прошли 890 наблюдателей из 59 стран

9 апреля 2018 11:17

Объявлено число прошедших аккредитацию в Центральной избирательной комиссии и окружных избирательных комиссиях наблюдателей в связи с предстоящими 11 апреля президентскими выборами.

Как сообщили АПА в отделе медиа и по связям с общественностью ЦИК, до сегодняшнего дня в связи с президентскими выборами аккредитацию прошли 60 организаций и 890 международных наблюдателей из 59 стран, передает Day.Az.

Число аккредитованных местных наблюдателей составляет 58 тысяч 175 человек.

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