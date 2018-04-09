Под председательством Президента Ильхама Алиева прошло заседание Кабмина, посвященное итогам I квартала 2018 года и предстоящим задачам

9 апреля под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства открыл заседание вступительной речью.

Затем выступили председатель Открытого акционерного общества "Азеришыг" Баба Рзаев, председатель Открытого акционерного общества "Азерсу" Горхмаз Гусейнов и председатель правления Государственного агентства жилищного строительства Самир Нуриев.

Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.