Сегодня Серж Саргсян покидает пост президента Армении, но не власть и даже не свою резиденцию, откуда он будет продолжать управлять страной с 17 апреля - на этот раз в качестве премьер-министра.

Серж Саргсян стал президентом Армении в результате шумных выборов и кровавых событий 1 Марта. В период его десятилетнего нахождения в должности сократилась численность населения страны. Экономика в упадке, увеличились бедность и социальная поляризация.

Было трудно предположить, что после тяжелого десятилетия президентства Серж Саргсян может подумать о продлении срока или о третьем сроке полномочий. Однако после референдума 2015 года и парламентских выборов 2017 года стало ясно, что у Сержа Саргсяна не было серьезных равнозначных противников как внутри, так и вне правительства.

В последнее время лидер "карабахского клана" ничего нового не сказал армянскому народу: он ни разу не сформулировал тезисы развития страны, а только приводил непонятные цифры и говорил далекие от армянской реальности книжные истины.

Печальная действительность для Армении заключается в том, что внутри системы или вне ее нет центров противодействия, очагов проявления политической воли против операции "Серж Саргсян".

В связи с вышеизложенным армянские эксперты сделали ряд выводов, объединив их в следующие блоки. Во-первых, в Армении существует серьезный потенциал для острейшего социально-политического кризиса. Во-вторых, все что ни делается в Армении в конечном итоге осуществляется в интересах крупного капитала, которая соредоточена в руках "карабахского клана", где иногда происходит перераспределение денег и власти между его различными группировками.

В-третьих, практически все меры, принимаемые саргсяновской властью, объективно осуществляются в интересах различных группировок крупного капитала и в ущерб широким слоям, и данная тенденция будет лишь нарастать.

И, наконец, последний вывод - в целом для Армении происходящее в стране станет своеобразным моментом истины и подведет итог годам развития государства в качестве периферии миросистемы.

А армяне к подведению подобных итогов не готовы и саргсяновские эксперименты, которые он и проводит для сохранения власти, могут окончиться для них потерей государственности и национальной катастрофой.

Вот такие неутешительные прогнозы...

Садиг Ахмедов